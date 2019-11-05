انتهاك للدستور ودهس إرادة المصريين.. رئيس البرلمان يرد على مبادرة أحمد طنطاوي

علق الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على ما تداول من مبادرة للنائب أحمد طنطاوي، عضو مجلس النواب، بشأن تشكيل 12 لجنة برلمانية تستهدف إحداث حالة من الحوار الوطني، حيال المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد وذلك بقوله: "معنديش مبادرات.. واللي يعلن يعلن زي ما هو عايز في الجرائد.. ولا ألتفت إلي مثل هذا الكلام".



جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء، ردًا علي ما أثاره النائب محمود بدر، وهجومه علي النائب أحمد طنطاوي، مؤكدا أنه أطلق مبادرة في إطار انتهاك صريح للدستور ودهس إرادة ملايين المصريين التي وافقت علي التعديلات الدستورية باسم الديمقراطية، ليعقب بقوله عبد العال: "إيه هي المبادرة دي"، ليرد بدر: "مبادرة للنائب أحمد طنطاوي"، فيما رد عبد العال: "معنديش مبادرات، واللي يعلن يعلن زي ما هو عايز في الجرائد.. ولا ألتفت إلى مثل هذا الكلام".



وكان النائب أحمد الطنطاوي، عضو مجلس النواب، تحدث خلال فيديو مطول بثه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يعلن فيه طرح "مبادرة إصلاحية" من خلال تقدمه بطلب إلى رئيس المجلس علي عبد العال، بشأن تشكيل 12 لجنة برلمانية تستهدف إحداث حالة من الحوار الوطني، حيال المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد.