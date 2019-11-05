مفاجأة.. رياضة تحميك من الموت المبكر

أشار موقع "dailymail" إلى أن الركض والمشي مرة في الأسبوع لمدة 50 دقيقة، يساعد في الحفاظ على صحة الإنسان، وحمايته من الموت المفاجئ، وإطالة العمر، فوجد الباحثون إن جري الشخص مرة في الأسبوع يقلل من خطر الوفاة المبكر بنسبة 27%.



وأثبتت الدراسة أن الجري يساعد على تعزيز صحة الشخص بنسبة 30%، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان، ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أوصى الأطباء على البالغين بضرورة المشي لمدة 75 دقيقة، والحفاظ على التمارين الرياضية مثل الجري والسباحة.



وقد تبين خلال الدراسة أن المشي والرياضة في العموم تظهر فوائده على المدى البعيد على مدار السنوات، وقال الباحثون: '' زيادة معدلات المشاركة في الجري ، بغض النظر عن جرعته من المحتمل أن يؤدي إلى تحسينات كبيرة في صحة الأشخاص وطول العمر"، فالجري يساعد على التخلص من الدهون الزائدة ايضًا.



وأشارت الدراسة إلى أن المشي والجري تساعد في تعزيز صحة المخ، وتدفق الدم بطريقة صحية وسليمة، وتقليل احتمالات الإصابة بالزهايمر، وأمراض الشيخوخة على مدار السنوات.

