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رياضة

العقاب مؤلم.. لماذا يرفض بيراميدز انضمام لاعبيه لمنتخب مصر؟.. وموقف البدري.. القصة كاملة

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 05:08 م
حسام البدري
حسام البدري
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عمرو الحلوانى
لا يزال مسئولو نادي بيراميدز يتمسكون ببقاء لاعبى الفريق الأول لكرة القدم وعدم انضمامهم إلى منتخب مصر حتى موعد التوقف الدولى الخاص بالاتحاد الدولى " فيفا " والمقرر يوم 11 نوفمبر الجارى .

وأعلن حسام البدرى ضم 7 لاعبين من بيراميدز وهم رجب بكار ومحمد حمدى وأحمد أيمن منصور وعمر جابر وعبد الله السعبد وإسلام عيسى ومحمد فاروق استعدادا لمواجهتى كينيا وجزر القمر المقرر إقامتهما فى إطار الجولتين الأولى والثانية من منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الأفريقية 2021.

وجاء قرار نادي بيراميدز بعدم الاستغناء عن اللاعبين لمنتخب مصر فى الوقت الحالى بناء على رغبة الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفنى الذى أكد حاجته إلى تواجد اللاعبين معه فى معسكر الفريق المقبل نتيجة الاستعداد لاستئناف منافسات الدوري الممتاز ودور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية وهو الأمر الذى أدى إلى حالة كبيرة من الغضب العارم لدى الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى والذى أكد غضبه الشديد من موقفه بيراميدز فى عدم إرسال لاعبيه رغم توقف كافة المسابقات .

ويدرس البدرى استبعاد لاعبى بيراميدز من الانضمام لمعسكر المنتخب ردا على موقف ديسابر برفض رحيلهم قبل فترة التوقف، خاصة أن الفريق غير مرتبط بأى مباراة رسمية فى الوقت الحالى.

وغادرت بعثة المنتخب الوطنى صباح اليوم متوجهة إلى الإسكندرية بدون لاعبى بيراميدز وسط حالة كبيرة من الغضب من جانب البدرى .

ومن المقرر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة حسم موقف استبعاد لاعبى بيراميدز من عدمه من قبل حسام البدرى ، ويستعد منتخب الفراعنة لمواجهة ليبيريا وديا بعد غد " الخميس" استعدادا لمواجهتى كينيا وجزر القمر بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون .
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