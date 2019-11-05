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رياضة

الأهلي يعين محسن صالح رئيسًا للجنة التخطيط للكرة

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 05:27 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تعيين محسن صالح المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر رئيسًا للجنة التخطيط للكرة.

وسوف يعقد الخطيب إجتماعًا مع لجنة التخطيط خلال الأيام القليلة القادمة لترتيب العديد من الملفات والإتفاق على خطة العمل الخاصة باللجنة في الفترة المقبلة سواء على مستوى الفريق الأول أو الناشئين أو الأكاديمية أو اللجنة الفنية لاكتشاف المواهب.

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