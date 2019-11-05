Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

خماسي الزمالك الدولي ينضم لمعسكر المنتخب

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 06:17 م
لاعبو نادي الزمالك
لاعبو نادي الزمالك
Advertisements
منتصر الرفاعى - ملك موسى
انضم الخماسي طارق حامد ومحمد عواد وأحمد سيد زيزو وعبدالله جمعة ومحمود علاء لاعبو الفريق الأول لكرة القدم لمعسكر المنتخب الأول استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم المقبلة بالكاميرون.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لقاءا وديا غدا أمام منتخب جنوب أفريقيا الأولمبي.

ومن المقرر ان يقام اللقاء على ملعب عبداللطيف ابورجيله بمقر النادي ، في إطار الاستعداد للفترة المقبلة وذلك في ظل فترة التوقف الحالية لبطولة الدوري.
Advertisements

ترشيحاتنا

عزمني من البرنس.. تركي آل الشيخ يكشف كواليس عزومة الخطيب

رينيه فايلر يرفض عودة نيدفيد لـ مران الأهلي لهذا السبب

ياسمين الخطيب تتألق بإطلالة صيفية .. والجمهور: أنتي أجمل حكاية

عدم تخفيف الملابس.. انخفاض مفاجئ في الحرارة.. وأمطار رعدية الخميس القادم

حاول اغتصابها.. إخلاء سبيل فتاة العياط المتهمة بذبح سائق وتسليمها لأسرتها

قناة الأهلي تزف بشرى سارة لمتابعيها.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هانتعشى إيه النهاردة .. قرص بطاطس بالجبنة والطماطم وسلطة خيار ألمانية.. والحلو: كسكسي بالفواكه

سفير سويسرا يشيد بأمن سيناء: قضينا أوقاتا رائعة في سانت كاترين

بـ ملابس شتوية وبدون مكياج.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار فى برلين| صور