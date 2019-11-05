خماسي الزمالك الدولي ينضم لمعسكر المنتخب

انضم الخماسي طارق حامد ومحمد عواد وأحمد سيد زيزو وعبدالله جمعة ومحمود علاء لاعبو الفريق الأول لكرة القدم لمعسكر المنتخب الأول استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم المقبلة بالكاميرون.



ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لقاءا وديا غدا أمام منتخب جنوب أفريقيا الأولمبي.



ومن المقرر ان يقام اللقاء على ملعب عبداللطيف ابورجيله بمقر النادي ، في إطار الاستعداد للفترة المقبلة وذلك في ظل فترة التوقف الحالية لبطولة الدوري.

