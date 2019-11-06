طلب إحاطة بشأن تطوير وتوسيع معهد ناصر وارتفاع حالات قوائم الانتظار

أعلن عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقدمة طلب احاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بشأن تطوير وتوسيع معهد ناصر وارتفاع عدد حالات قوائم الانتظار.





أضاف "الجوهري" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك مبنى آخر بجوار مستشفى ناصر مغلق منذ 20 عامًا ولم يتم استغلاله حتى الآن في ظل وجود عجز في غرف العمليات داخل مستشفى ناصر والمستشفيات الأخرى مع العلم أن معهد ناصر يتم تحويل أي حالة سواء كانت حادثة أو قوائم الانتظار الية.





وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن الدولة وفرت 3% من إجمالي الناتج المحلي طبقا للدستور لملف الصحة وحتى الآن لم يتم استغلال هذه النسبة في تحسين وتطوير معهد مستشفي ناصر لاستقبال أكبر عدد من حالات قوائم الانتظار وعلاجها على نفقة الدولة مما تصب في مصلحة المواطن.





وأكد النائب أن تأخر إجراء العمليات لحالات قوائم الانتظار يهدد حياة المواطنين متسائلا:" هل مريض الأورام او القلب يستطيع أن ينتظر كل هذه المدة لكي يجري عملية تنقذ حياته.





يأتي ذلك بعد اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد الماضي، برئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزيرة الصحة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.





وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشروع في الإطلاق التجريبي لنظام التأمين الصحي بدءًا من شهر مارس 2020 في كلٍ من جنوب سيناء والأقصر، مشددًا على ضرورة التطبيق الكامل لإجراءات الميكنة في هذا الصدد بهدف ضبط وحوكمة الأداء وضمان دقة الإجراءات، مع إيلاء أهمية خاصة للكوادر البشرية والارتقاء بها من كافة الجوانب.



