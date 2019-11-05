قبل محمد رمضان.. مشاهير انضموا إلى نادي سيارات الرولز رويس الفارهة

نشر الفنان محمد رمضان صورة له على موقع انستجرام، وهو ينتظر سيارته " الرولز رويس"، ويتذكر أيام انتظاره الحافلات على الأرصفة قبل القفز فيها.



وكتب رمضان " أنا رايح المدرسة زمان وقت الثانوية العامة كنت بقف نفس الوقفة مستني انط في الاتوبيس وهو بيجري لكن كنت مبسوط وبضحك من كل قلبي وانهاردة واقف مستني الرولز رويس لكن مهموم ومش بضحك زي زمااان .. بصراحة لو خيرتوني بين دلوقتي وزمان هختار (دلوقتي طبعًا) .. ربنا يديمها نعمة".



وسيارة " الرولز رويس" وحدة من أكثر السيارات رفاهية وأغلاها ثمنًا وأقربها لأبناء الطبقة الأرستقراطية التي اهتمت بهذه النوعية من السيارات الإنجليزية الفخمة منذ أيامها الأولى، حيث كانت هذه السيارة منذ عام 1946م تجمع يدويًا في موقعها التاريخي في كرو شمال إنجلترا.



ومن أبرز المشاهير الذين امتلكوا سيارة الرولز رويس الأمير هاري الأمير هاري ابن ولي العهد البريطاني في حفل زفافه، وكانت هذه السيارة صممت خصيصا صممت خصيصًا للملكة إليزابيث عندما كانت لا تزال أميرة.



كذلك الفنانة الإماراتية أحلام التي لديها أسطول من السيارات الفارهة، من بينها سيارة الرولز رويس التي التقطت فيها أحلام صورا في إطلالات خاصة لجمهورها، والهضبة عمرو دياب الذي سبق وانضم إلى قائمة المشاهير الذين امتلكوا هذه السيارة، والفنان الهندي الشهير أميتاب تشان، ومايكل جاكسون.



أسعار الرولز رويس

تتفاوت أسعار الرولز رويس حسب أنواعها، فمثلا يبدأ سعر سيارة رولز رويس رايث 2020 يبدأ من 373 ألف دولار أمريكي، و رولز رويس فانتوم 2020 يبدأ من 530.900 دولار أمريكي، ورولز رويس داون 2020 يبدأ من 408.400 دولار أمريكي.

