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تعليم

ننشر موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 08:04 م
موعد بدء امتحانات
موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات
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ياسمين سامي - نهلة الشربيني
تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات من 4 يناير 2020 حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير 2020.

ووفقا لخطة المجلس الاعلى للجامعات فيصبح الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 15 أسبوعا والذي انطلق يوم 21 من سبتمبر 2019.

ومن المقرر أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسى الجديد يوم السبت الموافق 25 يناير 2020 حتى الخميس 6 فبراير 2020.

وتستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى بالجامعات يوم السبت 8 فبراير 2020 ولمدة خمسة عشر أسبوعا، وتجرى الامتحانات خلال شهري مايو ويونيو وفقًا لطبيعة الدراسة بالكليات المختلفة.
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