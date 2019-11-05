Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

ثقافه قنا تحتفل بالمولد النبوي الشريف

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 10:06 م
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة قنا، حيث نفذ قصر ثقافة قنا ورشة "لتعليم أساسيات فن البورتريه".

وتبين كيفية رسم العين بالقلم الرصاص وتحديدها ورسم الرموش بالطريقة المناسبة للحجم، وكذلك رسم الشفاه بقسميها العلوى والسفلى، كما استمرت فعاليات ورشة الخياطة بنادى المرأة، وشرح أساسيات وضع المقاس المطلوب لفستان طفلة وعملية تحديد قص الملابس باستخدام المقص وعرض بعض النماذج الموجودة لفهم عملية تجميع القطع للخياطة الجوانب والتركيز فى قص الجزء الخاص بالرقبة لوضع لياقة مفصلة تحمى الرقبة وكيفية خياطتها من الداخل .

عرضت فرقة الإنشاد الدينى أجمل الأغانى الدينية بمناسبة المولد النبوى ومنها "مواويل فى مدح الرسول، ومن مثله، وإلى رحاب يثرب، أدان مولده، ويا رسول الله، أنت لها، المسك فاح، وقمر وماشى بنور الله، ويا عليم بالخفايا".

كما قدمت فرقة الموسيقى والغناء الشعبى للقصر عدد من الأغانى احتفالا بالمولد النبوي الشريف ومنها "تمدح نبى زين، ولولا النبى ما كان القمر هل، ولوحظ خالق الناس وموال الراجل الزين، وموال لو كبر ولدك خاويه"، كما تضمنت عزف حر على الربابة ومقطوعة من السيرة الهلالية، وذلك بحضور جماهيرى كبير.
Advertisements

ترشيحاتنا

ننشر موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة فى أول حوار لـ «الأهرام»: أمتنا تعيش مرحلة انتقالية صعبة وحرجة .. والعالم يتجه إلى الفوضى

بعد الحمل.. عارضة أزياء عالمية تصدم الجميع

رمضان عبد المعز يكشف عن المعنى المقصود من قوله "وأما بنعمة ربك فحدث"

رئيس الوزراء: قرار جديد بخصوص إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة

مشاجرة وحرب شوارع في الأهلي بسبب كوبري إيهاب أمين للاعب الزمالك.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. وادى الحيتان في الفيوم منطقة تراث عالمى لحيتان قبل 40 مليون سنة

مروة نصر تشعل حفل الأكاديمية الدولية للإعلام.. صور

هانتعشى إيه النهاردة .. قرص بطاطس بالجبنة والطماطم وسلطة خيار ألمانية.. والحلو: كسكسي بالفواكه