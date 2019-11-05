ثقافه قنا تحتفل بالمولد النبوي الشريف





وتبين كيفية رسم العين بالقلم الرصاص وتحديدها ورسم الرموش بالطريقة المناسبة للحجم، وكذلك رسم الشفاه بقسميها العلوى والسفلى، كما استمرت فعاليات ورشة الخياطة بنادى المرأة، وشرح أساسيات وضع المقاس المطلوب لفستان طفلة وعملية تحديد قص الملابس باستخدام المقص وعرض بعض النماذج الموجودة لفهم عملية تجميع القطع للخياطة الجوانب والتركيز فى قص الجزء الخاص بالرقبة لوضع لياقة مفصلة تحمى الرقبة وكيفية خياطتها من الداخل .



عرضت فرقة الإنشاد الدينى أجمل الأغانى الدينية بمناسبة المولد النبوى ومنها "مواويل فى مدح الرسول، ومن مثله، وإلى رحاب يثرب، أدان مولده، ويا رسول الله، أنت لها، المسك فاح، وقمر وماشى بنور الله، ويا عليم بالخفايا".





كما قدمت فرقة الموسيقى والغناء الشعبى للقصر عدد من الأغانى احتفالا بالمولد النبوي الشريف ومنها "تمدح نبى زين، ولولا النبى ما كان القمر هل، ولوحظ خالق الناس وموال الراجل الزين، وموال لو كبر ولدك خاويه"، كما تضمنت عزف حر على الربابة ومقطوعة من السيرة الهلالية، وذلك بحضور جماهيرى كبير.

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة قنا، حيث نفذ قصر ثقافة قنا ورشة "لتعليم أساسيات فن البورتريه".