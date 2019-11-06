5 أطعمة تهدد صحتك.. يجب عليك تجنبها مدى الحياة

يتناول كثير من الأشخاص بعض الأطعمة السريعة، أو المليئة بالدهون التى لا يعرف مدى تأثيرها وضررها على صحته وقدم موقع "healthy life style” أهم هذه الأطعمة وهى:
1- الأطعمة المعلبة
تُعد الأطعمة المعلبة من أخطر أنواع الطعام التى لا يجب تناولها، وذلك لاحتوائها على المواد الحافظة الى تسبب الكثير من الأمراض
2- اللحوم المصنعة
تعتبر هذه اللحوم مجهولة المصدر، وذلك لما تحتويه من مواد حافظة كيميائية، وطرق تخزين غير جيدة على صحة الإنسان مثل التدخين، أو التمليح
3- المشروبات الغازية
تحتوى المشروبات الغازية على الكثير من السكريات والسعرات الحرارية، والتى تُعد من أهم مُسببات السمنة.
4- المقليات
يحتوى الطعام المقلى على كثير من الزيوت، والتى تملئ الجسم بالدهون غير الصحية، ويفقد الطعام المقلى قيمة الغذائية بمجرد وضعه فى الزيت.
5- النودلز الجاهزة
تُعد من أخطر أنواع الطعام، وذلك لاحتواء بعض الأنواع على مادة الرصاص، وتسبب فى عدم حصول الجسم على أى من الفيتامينات أو المعادن