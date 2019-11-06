Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

5 أطعمة تهدد صحتك.. يجب عليك تجنبها مدى الحياة

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 01:20 ص
أطعمة تهدد صحتك
أطعمة تهدد صحتك
Advertisements
نهى هجرس
يتناول كثير من الأشخاص بعض الأطعمة السريعة، أو المليئة بالدهون التى لا يعرف مدى تأثيرها وضررها على صحته وقدم موقع "healthy life style” أهم هذه الأطعمة وهى: 

1- الأطعمة المعلبة
تُعد الأطعمة المعلبة من أخطر أنواع الطعام التى لا يجب تناولها، وذلك لاحتوائها على المواد الحافظة الى تسبب الكثير من الأمراض

2- اللحوم المصنعة
تعتبر هذه اللحوم مجهولة المصدر، وذلك لما تحتويه من مواد حافظة كيميائية، وطرق تخزين غير جيدة على صحة الإنسان مثل التدخين، أو التمليح 

3- المشروبات الغازية
تحتوى المشروبات الغازية على الكثير من السكريات والسعرات الحرارية، والتى تُعد من أهم مُسببات السمنة.

4- المقليات
يحتوى الطعام المقلى على كثير من الزيوت، والتى تملئ الجسم بالدهون غير الصحية، ويفقد الطعام المقلى قيمة الغذائية بمجرد وضعه فى الزيت.

5- النودلز الجاهزة
تُعد من أخطر أنواع الطعام، وذلك لاحتواء بعض الأنواع على مادة الرصاص، وتسبب فى عدم حصول الجسم على أى من الفيتامينات أو المعادن
AdvertisementS

ترشيحاتنا

لكل اسم حكاية.. وادى الحيتان في الفيوم منطقة تراث عالمى لحيتان قبل 40 مليون سنة

مصادر : مشادة كلامية تليفونية فقط بين جمال عيد وشخص مجهول

بـ إطلالة أنيقة.. زوجة محمد حماقي تتألق في عيد ميلاده| شاهد

بث مباشر .. مباراة الأهلي والزمالك فى ثمن نهائي كأس مصر لكرة السلة

بالأرقام.. هوسكود العالمية تصدر تقييماً لـ محمد صلاح عن مباراة جينك وليفربول

لا ترميها بعد اليوم .. قشرة فاكهة تعالج الكثير من الأمراض

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ إطلالة أنيقة.. زوجة محمد حماقي تتألق في عيد ميلاده| شاهد

وكيل وزارة الصحة بالكويت: ملتقى الأسبوع 12 دليل على عمق علاقاتنا مع مصر.. صور

لكل اسم حكاية.. وادى الحيتان في الفيوم منطقة تراث عالمى لحيتان قبل 40 مليون سنة