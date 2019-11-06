خطأ الماضي.. تركي آل الشيخ يتحدث عن استاد الأهلي بعد الصلح مع الخطيب

تحدّث تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن كواليس بناء استاد النادي الأهلي، وذلك عقب المصالحة التي تمت بينه وبين مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب.





وقال تركي آل الشيخ، في فيديو لايف عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن أمر استاد النادي الأهلي هو أمر يخص محمود الخطيب ومجلس إدارته في النادي الأهلي فقط.





وأضاف تركى آل الشيخ: " الحب لا يعني أن تدفع مبالغ طائلة ولا تجد لها مقابل، من الممكن أن تحقق كل العصافير في فعل واحد" مستطردًا: "من الممكن أن تمارس حبك للأهلي وحبك لمصر وحبك للرياضة وفي الأخير تستثمر وتحقق الربح المطلوب".



