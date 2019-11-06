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رياضة

تشديدات أمنية حول استاد المحلة قبل مواجهة المنصورة والغزل

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 02:50 م
صدى البلد
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نور عادل
شهد محيط ملعب غزل المحلة تشديدات أمنية مع دخول الجماهير الى المدرجات وذلك قبل إنطلاق مباراة غزل المحلة والمنصورة المقرر لها ان تنطلق بعد قليل في ختام الجولة الثالثة من مسابقة دوري القسم الثاني بمجموعة بحري.

وتواجدت مجموعات كبيرة من الجماهير امام استاد غزل المحلة من اجل الدخول للمباراة.

ويسعي فريق غزل المحلة بقيادة خالد عيد لحصد الثلاث نقاط مستغلا عاملى الارض والجمهور حتى يدخل المنافسه على تحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز .

علي جانب اخر يحاول فريق المنصورة تحقيق اول فوز له في الدوري القسم الثاني الموسم الحالي بعدما تعرض لتعادلين الجولتين الماضيتين .

جدير بالذكر ان فريق غزل المحلة يحتل المركز السادس في جدول ترتيب مجموعة بحري بدوري القسم الثاني برصيد 4 نقاط بينما جاء فريق المنصورة في المركز الثامن برصيد نقطتين .
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