سعره 33 ألف جنيه .. بلوفر سيلينا جوميز يثير جدلا على السوشيال ميديا

تألقت النجمة سياينا جوميز بإطلالة جديدة إرتدت خلالها بلوفر غير تقليدي نال إعجاب متابعيها. وإهتمت بعض المواقع العالمية بنشر سعره والذي تبين أنه يقدر بـ ألفين دولار اي ما يعادل 33 ألف جنيه مصري .



حققت النجمة العالمية سيلينا جوميز رقما قياسيا جديدا بعد طرح كليب أغنيتها الجديدة Look At Her Now، الذي حقق 39 مليونا و487 ألف مشاهدة بعد مرور 3 أيام على طرحه.



وكانت سيلينا جوميز طرحت الاربعاء الماضي كليب لاغنية lose me to love you الذي حقق 68 مليون مشاهدة في أيام قليلة، بعدما أثار حالة من الجدل بسبب موضوع الأغنية التي تتحدث عن معاناتها في الفترة الأخيرة.



بعد مرور ساعات على طرح أغنية سيلينا جوميز الجديدة lose you to love me، ازدادت التكهنات من قبل جمهور حبيبها السابق المغني الكندي جاستين بيبر عن ان تلك الاغنية التي تعني "خسرت نفسي كي أحبك" موجهة اليه بعد مرور فترة طويلة على انفصالهما.



وكتبت سيلينا جوميز عن الأغنيةقائلة: "هذه الأغنية من وحي أشياء كثيرة حدثت في حياتي منذ طرح البومي الاخير، أتمنى أن يشعر الناس بالأمل وأن يعرفوا كيف يخرجون الجانب القوي منهم".

