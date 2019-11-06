ألمانيا تدعو إيران إلى التراجع عن قرار غير مسئول بشأن الاتفاق النووي

ذكرت قناة "سكاي نيوز" أن ألمانيا دعت إيران إلى التراجع عن قرارها تشغيل أجهزة الطرد المركزي في مفاعل فوردو، تنفيذا للخطوة الرابعة بخفض التزاماتها في الاتفاق النووي، حيث وصفت برلين هذا القرار بأنه "غير مسئول".



ووفقا لوكالة "إيسنا" الإيرانية: "تم نقل 2000 كيلوجرام من غاز سادس فلوريد اليورانيوم من محطة نطنز إلى محطة فوردو تحت رقابة مفتشي الوكالة الدولية لبدء تشغيل أجهزة الطرد المركزي في مفاعل فوردو".



وأشارت الوكالة إلى أن "منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قامت بنقل غاز "uf6" إلى منشأة فوردو جنوب طهران، تمهيدا للبدء بتنفيذ الخطوة الرابعة من تخفيض التزاماتها النووية"، موضحة أن "عملية نقل الغاز من منشأة نطنز إلى منشأة فوردو تمت بإشراف مندوبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".



وكات الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أعلن، أمس الثلاثاء، أن طهران ستتخذ الخطوة الرابعة في اتجاه تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع في عام 2015، اليوم الأربعاء 6 نوفمبر، مؤكدا أن هذه الخطوة أيضا قابلة للتراجع في حال عودة أوروبا إلى التزاماتها.



وأوضح أن الخطوة الرابعة "متعلقة بضخ الغاز لتشغيل أجهزة الطرد المركزي بمحطة فوردو بنسبة حتى 5%، مشيرة إلى أنها قادرة على القيام بذلك حتى مستوى 20%".