رسميا .. إيقاف بن شرقي مهاجم الزمالك وتغريمه 50 ألف جنيه

استقرت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم على إيقاف أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على خلفية أحداث مباراة الأبيض مع المقاولون العرب التى أقيمت بينهما بالجولة الخامسة من منافسات الدورى .



وقررت لجنة الانضباط إيقاف أشرف بن شرقي لمدة مباراة واحدة مع توقيع غرامة مالية عليه قدرها 50 ألف جنيه.



وهو الأمر الذى يشير إلى أن المغربي أشرف بن شرقي لن يكون متواجدا مع الزمالك فى المباراة المقبلة أمام إنبي المقرر إقامتها 25 نوفمبر الجارى فى إطار لقاءات الجولة السادسة من منافسات الدورى .