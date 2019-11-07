أخبار التوك شو.. أسعار ومواصفات السيارات الكهربائية.. فتاة العياط تبكي على الهواء.. انخفاض أسعار الدواجن بنسبة 30 لـ 40%

نشر موقع "صدى البلد"، أمس الأربعاء، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرز الأخبار:
المرتبة الـ 28 عالميا.. مصر تقفز 90 مركزًا فى الترتيب العالمي لمؤشر جودة الطرق
قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ النقل والطرق بكلية الهندسة جامعة عين شمس، إن مصر قفزت 90 مركزًا فى الترتيب العالمي لمؤشر جودة الطرق خلال الـ5 سنوات الأخيرة، مؤكدًا ان مصر فى المرتبة الـ 28 عالميا فى جودة الطرق.
وأضاف أستاذ النقل و الطرق بكلية الهندسة جامعة عين شمس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج، "صالة التحرير" المذاع على قناة صدي البلد تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن الدولة فى الماضي كانت تتعامل مع المشكلات بمسكنات، ولكن فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تعامل بشكل مختلف لحل هذه المشكلات نهائيًا.
بدء الحجز خلال شهر.. وزارة الإنتاج الحربي تعلن تفاصيل وأسعار ومواصفات السيارات الكهربائية
قال محمد بكر، المتحدث باسم وزارة الإنتاج الحربي، إن هدف الوزارة هو توطين صناعة السيارات الكهربية في مصر وليس التجميع أو الاستيراد ، كما تعمل على ظهور السيارات الكهربية بشكل طبيعي مع حلول العام 2020.
وأوضح "محمد بكر" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حديث المساء" المذاع على قناة "ام بي سي مصر" أنه سيتم العمل من خلال موقع الوزارة خلال اسبوعين او شهر، حيث سيتم تلقي طلبات الشراء، ويتم الإعلان عن مكان تواجد السيارة عن طريق صفحة الوزارة عبر فيس بوك.
رئيس اقتصادية قناة السويس يكشف موعد افتتاح أنفاق بورسعيد
قال المهندس "محمد يحيى زكي"، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن لقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسي كان يهدف لوضع صورة كاملة للموقف الحالي في المنطقة الاقتصادية بـ قناة السويس، فضلا عن مناقشة العوائق والتحديات وكيفية التغلب عليها، تمهيدًا لعرض استراتيجية محدثة ومطورة لخطة تنمية المنطقة الاقتصادية بـ قناة السويس 2025، ومن المقرر أن ينتهي إعداد هذه الخطة الاستراتيجية خلال شهر.
فتاة العياط بعد الإفراج عنها: ندمانة.. وأتمنى محدش يعمل غلطتي
الت أميرة، المعروفة إعلاميا باسم "فتاة العياط، إنها نادمة على الخروج من بيت أهلها بدون إذن منهم، مشيرة إلى أنها تعرضت لصدمة شديدة خلال فترة حبسها، بعدما قتلت سائق ميكروباص حاول الاعتداء عليها.
وتابعت "أميرة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "جيهان لبيب" في برنامج "90 دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، أن لحظة الاعتداء عليها كانت أصعب لحظات حياتها، ولكنها تمكنت من حماية نفسها وقتل السائق المعتدي.
فتاة العياط تبكي على الهواء: ندمت علشان مسمعتش كلام اهلي
تأثرت "أميرة" فتاة العياط علي الهواء باكية، حيث صرحت بندمها على عدم سماع كلام والدها، قائلة "انا غلطت اني طلعت من البيت بدون إذنهم".
وأشارت "أميرة"، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "شريف عامر" في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة "ام بي سي مصر" الفضائية، إلي أن والديها سعيدان بعودتها للمنزل، بعدما تم الافراج عنها بعد حبس دام لـ120 يوميا.
انخفاض أسعار الدواجن بنسبة 30 لـ 40%
قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف،إن هناك انخفاض ملحوظ فى أسعار الدواجن، موضحًا ان الجميع من المواطنين يشعر بذلك.
وأضاف رئيس شعبة الدواجن خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، المذاع على قناة، دي إم سي، تقديم الإعلامي عمرو خليل، أن هذا الانخفاض يتراوح بين 30 لـ 40%.
متصل يفضح مذيع قناة مكملين على الهواء بسبب قيمة وحدات الإسكان الاجتماعي
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو يرصد فشل مذيع إخواني على قناة مكملين الإخوانية الإرهابية في حساب تكلفة وحدات الإسكان الإجتماعي على الهواء.
وفضح مواطن مصري هذا المذيع الإخواني عندما فاجأه بسعر وحدات الإسكان الاجتماعي الحقيقي على الهواء في اتصال هاتفي معه، ولكن المذيع الإخواني قام بحساب تكلفة الوحدة السكنية وفقًا لأهوائه وبطريقة خاطئة تمامًا.
شبعة الذهب تكشف موعد تحرك الأسعار لـ700 جنيه
قال "أمير رزق"، عضو شعبة تجار الذهب، إن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية هي السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الذهب، ولكن بوادر الاتفاق ظهرت خلال الفترة الماضية لتستقر وتنخفض الأسعار بعد ذلك.
وأشار "رزق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "شريف عامر" في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة "ام بي سي مصر" الفضائية، إلي أن السعر العالمي ما بين الـ 1480 إلي 1520، ما يجعل السعر المصري يتراوح ما بين 677 إلي 680 للعيار الـ21.
المرتبة الـ 28 عالميا.. مصر تقفز 90 مركزًا فى الترتيب العالمي لمؤشر جودة الطرق
قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ النقل والطرق بكلية الهندسة جامعة عين شمس، إن مصر قفزت 90 مركزًا فى الترتيب العالمي لمؤشر جودة الطرق خلال الـ5 سنوات الأخيرة، مؤكدًا ان مصر فى المرتبة الـ 28 عالميا فى جودة الطرق.
وأضاف أستاذ النقل و الطرق بكلية الهندسة جامعة عين شمس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج، "صالة التحرير" المذاع على قناة صدي البلد تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن الدولة فى الماضي كانت تتعامل مع المشكلات بمسكنات، ولكن فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تعامل بشكل مختلف لحل هذه المشكلات نهائيًا.
بدء الحجز خلال شهر.. وزارة الإنتاج الحربي تعلن تفاصيل وأسعار ومواصفات السيارات الكهربائية
قال محمد بكر، المتحدث باسم وزارة الإنتاج الحربي، إن هدف الوزارة هو توطين صناعة السيارات الكهربية في مصر وليس التجميع أو الاستيراد ، كما تعمل على ظهور السيارات الكهربية بشكل طبيعي مع حلول العام 2020.
وأوضح "محمد بكر" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حديث المساء" المذاع على قناة "ام بي سي مصر" أنه سيتم العمل من خلال موقع الوزارة خلال اسبوعين او شهر، حيث سيتم تلقي طلبات الشراء، ويتم الإعلان عن مكان تواجد السيارة عن طريق صفحة الوزارة عبر فيس بوك.
رئيس اقتصادية قناة السويس يكشف موعد افتتاح أنفاق بورسعيد
قال المهندس "محمد يحيى زكي"، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن لقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسي كان يهدف لوضع صورة كاملة للموقف الحالي في المنطقة الاقتصادية بـ قناة السويس، فضلا عن مناقشة العوائق والتحديات وكيفية التغلب عليها، تمهيدًا لعرض استراتيجية محدثة ومطورة لخطة تنمية المنطقة الاقتصادية بـ قناة السويس 2025، ومن المقرر أن ينتهي إعداد هذه الخطة الاستراتيجية خلال شهر.
فتاة العياط بعد الإفراج عنها: ندمانة.. وأتمنى محدش يعمل غلطتي
الت أميرة، المعروفة إعلاميا باسم "فتاة العياط، إنها نادمة على الخروج من بيت أهلها بدون إذن منهم، مشيرة إلى أنها تعرضت لصدمة شديدة خلال فترة حبسها، بعدما قتلت سائق ميكروباص حاول الاعتداء عليها.
وتابعت "أميرة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "جيهان لبيب" في برنامج "90 دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، أن لحظة الاعتداء عليها كانت أصعب لحظات حياتها، ولكنها تمكنت من حماية نفسها وقتل السائق المعتدي.
فتاة العياط تبكي على الهواء: ندمت علشان مسمعتش كلام اهلي
تأثرت "أميرة" فتاة العياط علي الهواء باكية، حيث صرحت بندمها على عدم سماع كلام والدها، قائلة "انا غلطت اني طلعت من البيت بدون إذنهم".
وأشارت "أميرة"، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "شريف عامر" في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة "ام بي سي مصر" الفضائية، إلي أن والديها سعيدان بعودتها للمنزل، بعدما تم الافراج عنها بعد حبس دام لـ120 يوميا.
انخفاض أسعار الدواجن بنسبة 30 لـ 40%
قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف،إن هناك انخفاض ملحوظ فى أسعار الدواجن، موضحًا ان الجميع من المواطنين يشعر بذلك.
وأضاف رئيس شعبة الدواجن خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، المذاع على قناة، دي إم سي، تقديم الإعلامي عمرو خليل، أن هذا الانخفاض يتراوح بين 30 لـ 40%.
متصل يفضح مذيع قناة مكملين على الهواء بسبب قيمة وحدات الإسكان الاجتماعي
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو يرصد فشل مذيع إخواني على قناة مكملين الإخوانية الإرهابية في حساب تكلفة وحدات الإسكان الإجتماعي على الهواء.
وفضح مواطن مصري هذا المذيع الإخواني عندما فاجأه بسعر وحدات الإسكان الاجتماعي الحقيقي على الهواء في اتصال هاتفي معه، ولكن المذيع الإخواني قام بحساب تكلفة الوحدة السكنية وفقًا لأهوائه وبطريقة خاطئة تمامًا.
شبعة الذهب تكشف موعد تحرك الأسعار لـ700 جنيه
قال "أمير رزق"، عضو شعبة تجار الذهب، إن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية هي السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الذهب، ولكن بوادر الاتفاق ظهرت خلال الفترة الماضية لتستقر وتنخفض الأسعار بعد ذلك.
وأشار "رزق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "شريف عامر" في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة "ام بي سي مصر" الفضائية، إلي أن السعر العالمي ما بين الـ 1480 إلي 1520، ما يجعل السعر المصري يتراوح ما بين 677 إلي 680 للعيار الـ21.