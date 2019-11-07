النيابة تأمر بتشريح جثمان هيثم أحمد زكي لتحديد سبب الوفاة

أمرت نيابة أول وثان الشيخ زايد بندب الطب الشرعي لتشريح جثمان الفنان هيثم أحمد زكي الذي عثر عليه وقد فارق الحياة فجر اليوم الخميس بشقته وذلك لتحديد أسباب الوفاة.





وقررت النيابة في وقت سابق عقب الانتهاء من مناظرة الجثمان نقله إلى مشرحة زينهم لإجراء عملية التشريح ثم إ نهاء التصاريح اللازمة بالدفن عقب الانتهاء من التشريح.





وكشفت مصادر أمنية، عن ملابسات وفاة الفنان هيثم أحمد زكي حيث تبين العثور على جثمانه داخل شقته في الشيخ زايد، وأفاد التقرير الطبي الأولي بأ ن الوفاة حدثت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.





وأشارت التحريات التي اجريت باشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث إلى أن قسم شرطة ثان الشيخ زايد تلقي بلاغا من خطيبة الفنان هيثم زكي بعدم إجابته عن اتصالاتها الهاتفية،





وأضافت التحريات أن خالة الفنان وخطيبته عقب اتصالهما بالشرطة تم اخطار النيابة العامة التي أمرت بكسر باب شقته الكائنة في كمبوند بيفرلي هيلز ليعثروا عليه ملقى على الأرض في الحمام وقد فارق الحياة.





وتجري الاجهزة الأمنية الفحص حول الواقعة بعدما اشارت التحريات الأولية ومناقشات خطيبته انه كان مريضا منذ يومين وتوجه للطبيب وعاد الي شقته التي يقيم فيها بمفرده وعندما حاولت مرارا الاتصال بها للاطمئنان عليه لم يجبها فانتابها القلق واتصلت بخالته التي قررت اللجوء الي الشرطة خاصة انه لم يظهر طوال اليوم حتى عثروا عليه متوفيا.



