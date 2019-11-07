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فن

خايف اموت لوحدي ومحدش يحس بيا.. هيثم أحمد زكي تنبأ بموته وحيدا بمنزله.. تفاصيل

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 07:19 ص
هيثم احمد زكي
هيثم احمد زكي
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مصطفى كرم
نعت الفنانة ناهد السباعي، صديقها الفنان هيثم احمد زكي بعد وفاتة داخل منزله بمدينة الشيخ زايد؛ إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، ليرحل عن عالمنا عن عمر يناهز 35 عاما

وكشفت ناهد السباعي عن تنبؤ الفنان هيثم أحمد زكي بوفاته وحيدا ونشرت مجموعة من الصور لها مع الفنان هيثم أحمد زكي، وعلقت "ان لله و ان اليه راجعون مكنتش مصدقة غير لما روحت عند البيت واجع قلبي طول عمرك من و احنا صغيرين علطول بتقولي يانودي انا خايف اموت لوحدي ف البيت ومحدش يحس بينا و حاسس اني هموت صغير".

وأضافت  "و انا دايما ارد اقولك انت بتقول كده عشان رخم و نكدي لو كنت صدقتك كنت فضلت علطول قاعدة معاك يا صحبي و اخويا وجاري وعشرة عمري من ساعة م اتولدنا".

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية خبر وفاة الفنان هيثم أحمد زكي قبل قليل على لسان أكثر من عضو بمجلس الإدارة، وسيتم تحديد موعد الجنازة والعزاء فى وقت لاحق.

وقد حرص عدد كبير من نجوم الفن على نعيه على وسائل التواصل الإجتماعى فى مقدمتهم أحمد السقا وشريف منير.

خايف اموت لوحدي ومحدش يحس بيا.. هيثم أحمد زكي تنبأ بموته وحيدا بمنزله.. تفاصيل
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