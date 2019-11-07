درجات الحرارة اليوم في كافة أنحاء الجمهورية

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة وعلى شمال وجنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.



وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وجنوب البلاد تصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس.



وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران والرياح السطحية شمالية غربية.



ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر :

القاهرة 29/19

الإسكندرية 26/17

بورسعيد 26/23

رفح 25/19

كاترين 23/10

شرم الشيخ 30/22

بني سويف 29/17

أسوان 32/13

الوادي الجديد 31/14

حلايب 27/24

