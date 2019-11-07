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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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صرف معاشات نوفمبر المحولة إلى البنوك.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 09:49 ص
صرف المعاشات
صرف المعاشات
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آيات أحمد
استعرضت الإعلامية هند النعسانى، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم، الخميس.

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:

مبتدأ
اليوم.. الرئيس السيسى يشهد احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوى الشريف

صدى البلد
السيسى: مصر تدعم مفهوم حقوق الإنسان الشامل وعدم اختزالها فى الجوانب السياسية

الرئيس السيسى يجتمع مع رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. ويوجه بمواصلة بذل الجهود لتطوير قدراتها.. وافتتاح أنفاق بورسعيد الشهر الجارى

الأهرام
شكرى: اجتماعات واشنطن تحدد 15 يناير 2020 موعدًا نهائيًا للتوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة

المصرى اليوم
إطلاق الاستيراتيجة العربية للنهوض بعمل المرأة

الشروق
توقعات بزيادة أعداد السياحة البريطانية من فبراير وذروتها فى شتاء 2020

اليوم السابع
صرف معاشات نوفمبر المحولة إلى البنوك اليوم بدلًا من الأحد بمناسبة المولد النبوى
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