صرف معاشات نوفمبر المحولة إلى البنوك.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

استعرضت الإعلامية هند النعسانى، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم، الخميس.



وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:



مبتدأ

اليوم.. الرئيس السيسى يشهد احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوى الشريف



صدى البلد

السيسى: مصر تدعم مفهوم حقوق الإنسان الشامل وعدم اختزالها فى الجوانب السياسية



الرئيس السيسى يجتمع مع رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. ويوجه بمواصلة بذل الجهود لتطوير قدراتها.. وافتتاح أنفاق بورسعيد الشهر الجارى



الأهرام

شكرى: اجتماعات واشنطن تحدد 15 يناير 2020 موعدًا نهائيًا للتوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة



المصرى اليوم

إطلاق الاستيراتيجة العربية للنهوض بعمل المرأة



الشروق

توقعات بزيادة أعداد السياحة البريطانية من فبراير وذروتها فى شتاء 2020



اليوم السابع

صرف معاشات نوفمبر المحولة إلى البنوك اليوم بدلًا من الأحد بمناسبة المولد النبوى

