الرئيس السيسى يشهد احتفالية بذكرى المولد النبوى الشريف..فيديو

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، احتفالية بذكرى المولد النبوى الشريف، بمركز المنارة للمؤتمرات بمدينة نصر..



وتحتفل مصر بالمولد النبوى الشريف، اليوم الخميس، فى احتفالية كبرى انطلقت فى العاشرة صباحًا، بمركز المنارة بجوار مسجد المشير طنطاوى ، وبحضور 1200 مدعو.



ويكرم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، خلال الاحتفاليو، 8 كوادر خدموا كتاب الله (مصريين وعرب وأفارقة) وسط حضور عربى وإفريقى، ويتقدم الحضور الرئيس السيسى ورئيس الوزراء مصطفى مدبولى وشيخ الأزهر ومفتى الجمهورية ووزير الأوقاف.



وتنقل القنوات الرسمية والمحلية والعالمية الحفل وسط حضور واهتمام محلى ودولى، ويلقى الرئيس السيسى كلمة للأمة بهذه المناسبة العطرة، حيث يحضر رئيس مجلس النواب على عبد العال ووكيليه والوزراء والنواب وسفراء وممثلو الدول العربية والإسلامية ووكلاء الأوقاف ورموز الإعلام.

