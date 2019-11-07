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تعليم

وزير التعليم العالي: نسعى لتأهيل الشباب وإكسابهم المهارات اللازمة لـ سوق العمل

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 11:33 ص
الاجتماع التمهيدي
الاجتماع التمهيدي للمبادرة القومية "رأس مالنا عمالنا “
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قســم التعليم
ترأس الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع التمهيدي للمبادرة القومية "رأس مالنا عمالنا"، ومبادرة صنايعية مصر.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور طارق راشد رئيس جامعة قناة السويس، ود. ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، والدكتور أحمد الحيوي – أمين عام صندوق تطوير التعليم، والدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية، وذلك بمقر الوزارة.

وفى بداية الاجتماع أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية مبادرة صنايعية مصر في محاولة لربط التعليم والتدريب بسوق العمل من خلال إتاحة الفرصة أمام الشباب للالتحاق بمبادرة صنايعية مصر لتعلم أكثر من حرفة، وذلك من خلال الجامعات المصرية.

وشدد الدكتور عبد الغفار على تسخير كافة الإمكانيات من أجل جذب الشباب للمشاركة في الدورات التدريبية التي تقوم بها الجامعات المصرية، وذلك في إطار المبادرة واستهداف تدريب مليون شاب وشابة.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن الاهتمام الذي توليه الدولة بتأهيل الشباب المصري وإكسابهم المهارات التي تساعدهم في اقتحام سوق العمل المصرية والخارجية أيضًا.

وأشاد د. خالد عبد الغفار بالأفكار المطروحة بِشأن التعاون مع برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني (TVET EGYPT) الذي يسعى لإطلاق المبادرة القومية "رأس مالنا عمالنا"، والذي يسعى لتدريب مليون شاب وشابة مصرية في كل المحافظات على الحرف والأعمال المهنية، وإكسابهم المهارات الأساسية المطلوبة في سوق العمل لتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على دور تلك المبادرة في تغيير الصورة الذهنية السلبية عن الأعمال الفنية والمهنية وتشجيع الشباب على العمل اليدوي.

واستعرض الدكتور محمد لطيف الإنجازات التي حققتها الجامعات المصرية في تنفيذ مبادرة صنايعية مصر، والدورات التدريبية التي قامت بها على مدار الفترة الماضية، والتي شهدت تدريب الشباب على العديد من الحرف مع مراعاة تناسب الحرف بالدورات المنعقدة مع ما يتميز بها الإقليم الجغرافي

ومن جانبها قدمت مروة محسن خبيرة بناء القدرات ومسئول مبادرة (اشتغل فني) عرض تقديمي حول المبادرة القومية "رأس مالنا عمالنا" والتي تقوم على عملية شراكة بين مبادرة صنايعية مصر ومبادرة اشتغل فني، وذلك من خلال التعاون مع وزارة التعليم العالي والجامعات المصرية في تدريب الشباب على الحرف وخلق روابط بين الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص، وذلك في إطار الشراكة مع برنامج (TVET EGYPT) ، واستهداف إنشاء 27 مركز للتدريب المهني بالجامعات المصرية لمنح شهادات في المهن والحرف المختلفة، موضحة الخطة المستهدفة لتنفيذ الدورات التدريبية ومجالات التدريب واستعدادات الجامعات المصرية للمشاركة في تنفيذ المبادرة بشكل ناجح ، مع التأكيد على الاستدامة للمشروع وتعاون جميع الشركاء.

وأشارت الدكتورة نرمين أبوجازية المدير التنفيذي لمؤسسة الألفي إلى الدور الذي تقوم به المؤسسة في دعم وإنجاح المبادرة والمساهمة في الترويج لها لجذب مزيد من الشباب للمشاركة فى المبادرة والتعاون مع كل الشركاء.

حضر الاجتماع أحمد الشيخ قائم بعمل رئيس قطاع مكتب الوزير، والسيد عطا رئيس قطاع التعليم، وشروق زيدان المدير التنفيذي لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني.
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