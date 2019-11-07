أهلي 2006 يواجه النصر في مهرجان البراعم غدًا



يذكر أن مباريات مواليد ٢٠٠٦ تقام على مدار ٧٠ دقيقة بواقع ٣٥ دقيقة لكل شوط، ويحق لكل فريق إجراء ٨ تبديلات خلالها.



ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٦ بالأهلي تامر حفني مديرًا فنيًا وأحمد جمال مدربًا للفريق ومحمد سعد مدربًا مساعدًا وعلى خليل مدربًا لحراس المرمى وأشرف عثمان طبيب الفريق وأحمد فؤاد إداريًا وإبراهيم رشاد أخصائي التدليك.



وحصد الأهلي ٩ نقاط في رصيده، بعدما فاز اعتباريا في الجولة الأولى ٢ – صفر على مركز شباب سراي القبة الذي لم يحضر لخوض المباراة، كما فاز على شباب عرب الحصن ٦ – صفر، وعلى السكة الحديد ٤ – ١، مسجلًا ١٢ هدفًا مقابل هدف واحد في مرماه، علمًا بأن له مباراة مؤجلة من الجولة الثانية أمام شباب حلوان الجديدة.