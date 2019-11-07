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رياضة

أهلي 2006 يواجه النصر في مهرجان البراعم غدًا

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 01:25 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يستضيف فريق البراعم لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٦ فريق النصر، غدًا الجمعة، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الخامسة من مهرجان السوبر للبراعم بمنطقة القاهرة.

ويسعي فريق ٢٠٠٦ بالأهلي لتحقيق الفوز الرابع له هذا الموسم؛ للمنافسة بقوة على الانفراد بقمة الترتيب، ومواصلة المشوار نحو الفوز بلقب مهرجان البراعم.

وحصد الأهلي ٩ نقاط في رصيده، بعدما فاز اعتباريا في الجولة الأولى ٢ – صفر على مركز شباب سراي القبة الذي لم يحضر لخوض المباراة، كما فاز على شباب عرب الحصن ٦ – صفر، وعلى السكة الحديد ٤ – ١، مسجلًا ١٢ هدفًا مقابل هدف واحد في مرماه، علمًا بأن له مباراة مؤجلة من الجولة الثانية أمام شباب حلوان الجديدة.

يذكر أن مباريات مواليد ٢٠٠٦ تقام على مدار ٧٠ دقيقة بواقع ٣٥ دقيقة لكل شوط، ويحق لكل فريق إجراء ٨ تبديلات خلالها.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٦ بالأهلي تامر حفني مديرًا فنيًا وأحمد جمال مدربًا للفريق ومحمد سعد مدربًا مساعدًا وعلى خليل مدربًا لحراس المرمى وأشرف عثمان طبيب الفريق وأحمد فؤاد إداريًا وإبراهيم رشاد أخصائي التدليك.
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