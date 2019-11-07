بعد رحيل هيثم أحمد زكي.. مصير فيلم كابوريا 2

كان من المفترض أن يبدأ الفنان هيثم أحمد زكي الاستعداد لتصوير فيلم «كابوريا» الجزء الثاني، بعد رمضان المقبل، حسبما صرح لبعض أصدقائه المقربين.





ولكن الموت غيب الفنان في عز شبابه، بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، عن عمر يناهز 35 عاما، ما وضع الفيلم في مهب الريح.





كان هيثم أحمد زكي أكد أنه فكر في رفض العمل في البداية حتى لا يضع نفسه في مقارنة مع والده النجم الراحل أحمد زكي، ولكنه أعجب بالفكرة لان بها شئ ممكن يجذب الجمهور، ولكن لا يتحدث عن أي شئ إلا بعد التأكد منها.



