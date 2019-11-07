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فن

بعد رحيل هيثم أحمد زكي.. مصير فيلم كابوريا 2

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 02:11 م
هيثم احمد زكي
هيثم احمد زكي
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شروق ابراهيم
كان من المفترض أن يبدأ الفنان هيثم أحمد زكي الاستعداد لتصوير فيلم «كابوريا» الجزء الثاني، بعد رمضان المقبل، حسبما صرح لبعض أصدقائه المقربين.

ولكن الموت غيب الفنان في عز شبابه، بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، عن عمر يناهز 35 عاما، ما وضع الفيلم في مهب الريح.

كان هيثم أحمد زكي أكد أنه فكر في رفض العمل في البداية حتى لا يضع نفسه في مقارنة مع والده النجم الراحل أحمد زكي، ولكنه أعجب بالفكرة لان بها شئ ممكن يجذب الجمهور، ولكن لا يتحدث عن أي شئ إلا بعد التأكد منها.

وقال هيثم أحمد زكي في تصريحات تلفزيونية، إنه يعتقد أن جزء من جمهور أحمد زكي من الممكن أن لا يتقبل شخص أخر يكون بطل لجزء ثاني كان أحمد زكي هو البطل الاول فيه وأثبت نجاحا كبيرا.
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