أزمة لبنان.. الحريري يبحث مع الرئيس عون ملف تشكيل الحكومة

أفادت وسائل إعلام لبنانية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري وصل إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس اللبناني ميشيل عون.



وقال موقع "لبنان 24"، إن سعد الحريري زار قصر بعبدا، بناء على طلب من ميشال عون.



وأوضح سعد الحريري، أنه بحث مع الرئيس اللبناني ملف تشكيل الحكومة، لافتا إلى أنه سيواصل التشاور مع باقي الأطراف بشأنها.



وفي وقت سابق من اليوم، انطلقت عدد من المسيرات الاحتجاجية الطلابية في عدة مناطق في لبنان رفضا لقرار عودة الدراسة ودعما لمطالب الحراك.



وقال مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام"، التابعة لوزارة الإعلام اللبنانية، إنه تم قطع الطريق أمام وزارة التربية بالاتجاهين من قبل المتظاهرين، الذين اتجهوا نحو المرافق الرسمية والخدمية.



وكان رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، سعد الحريري، عقد اجتماعا، أمس الأربعاء، مع وزير الخارجية في حكومة تسيير الأعمال، جبران باسيل، بشأن إخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية.



وقال مصدر، في حديث لوكالة "رويترز"، إن الاجتماع عقد في مقر إقامة الحريري في بيروت، موضحا: "تم طرح جميع الأفكار على الطاولة لبحث أفضل السبل لخروج لبنان من الأزمة الاقتصادية، وتحقيق أفضل استجابة لمطالب المحتجين على مدى الأسابيع الثلاثة الأخيرة".