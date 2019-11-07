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رياضة

كاف يعلن أسماء حكام مباراة مصر ومالى بالأمم الإفريقية تحت 23 سنة

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 04:49 م
شعار الكاف
شعار الكاف
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عمرو الحلواني
اعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" عن حكام مباريات الجولة الاولى لبطولة كاس الامم الافريقية ٢٣ التي تنطلق غدا بمباراة مصر مع مالي باستاد القاهرة.

وجاءت الاختيارات كالتالي:

مصر ومالي

حكم الساحة: جورج جاتوجاتو (بوروندي)
المساعدين: حبيب سانو (بوركينا فاسو) عبد العزيز سالي (النيجر)
الحكم الرابع: ساليما موكانساجا (رواندا)

غانا والكاميرون

حكم الساحة: لاهلو بن براهام (الجزائر)
المساعدين: جيمس ايملي (سيشيل) خليل حساني (تونس)
الحكم الرابع: سليم بلخواص (تونس)

نيجيريا وكوت ديفوار

حكم الساحة: محمد معروف (مصر)
المساعدين: يوسف وحيد البساطي (مصر) فيرمينو باسافيم (غينيا بيساو)
الحكم الرابع: سليمان دجاما (جيبوتي)

زامبيا وجنوب افريقيا

حكم الساحة: ساليما موكانساجا (رواندا)
المساعدين: فتيحة جيرموامي (المغرب) ديك اوكيلو (اوغندا)
الحكم الرابع: بيير اتشو (الجابون)

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