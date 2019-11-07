كاف يعلن أسماء حكام مباراة مصر ومالى بالأمم الإفريقية تحت 23 سنة

اعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" عن حكام مباريات الجولة الاولى لبطولة كاس الامم الافريقية ٢٣ التي تنطلق غدا بمباراة مصر مع مالي باستاد القاهرة.
وجاءت الاختيارات كالتالي:
مصر ومالي
حكم الساحة: جورج جاتوجاتو (بوروندي)
المساعدين: حبيب سانو (بوركينا فاسو) عبد العزيز سالي (النيجر)
الحكم الرابع: ساليما موكانساجا (رواندا)
غانا والكاميرون
حكم الساحة: لاهلو بن براهام (الجزائر)
المساعدين: جيمس ايملي (سيشيل) خليل حساني (تونس)
الحكم الرابع: سليم بلخواص (تونس)
نيجيريا وكوت ديفوار
حكم الساحة: محمد معروف (مصر)
المساعدين: يوسف وحيد البساطي (مصر) فيرمينو باسافيم (غينيا بيساو)
الحكم الرابع: سليمان دجاما (جيبوتي)
زامبيا وجنوب افريقيا
حكم الساحة: ساليما موكانساجا (رواندا)
المساعدين: فتيحة جيرموامي (المغرب) ديك اوكيلو (اوغندا)
الحكم الرابع: بيير اتشو (الجابون)
وجاءت الاختيارات كالتالي:
مصر ومالي
حكم الساحة: جورج جاتوجاتو (بوروندي)
المساعدين: حبيب سانو (بوركينا فاسو) عبد العزيز سالي (النيجر)
الحكم الرابع: ساليما موكانساجا (رواندا)
غانا والكاميرون
حكم الساحة: لاهلو بن براهام (الجزائر)
المساعدين: جيمس ايملي (سيشيل) خليل حساني (تونس)
الحكم الرابع: سليم بلخواص (تونس)
نيجيريا وكوت ديفوار
حكم الساحة: محمد معروف (مصر)
المساعدين: يوسف وحيد البساطي (مصر) فيرمينو باسافيم (غينيا بيساو)
الحكم الرابع: سليمان دجاما (جيبوتي)
زامبيا وجنوب افريقيا
حكم الساحة: ساليما موكانساجا (رواندا)
المساعدين: فتيحة جيرموامي (المغرب) ديك اوكيلو (اوغندا)
الحكم الرابع: بيير اتشو (الجابون)