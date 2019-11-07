كاف يعلن أسماء حكام مباراة مصر ومالى بالأمم الإفريقية تحت 23 سنة



وجاءت الاختيارات كالتالي:



مصر ومالي



حكم الساحة: جورج جاتوجاتو (بوروندي)

المساعدين: حبيب سانو (بوركينا فاسو) عبد العزيز سالي (النيجر)

الحكم الرابع: ساليما موكانساجا (رواندا)



غانا والكاميرون



حكم الساحة: لاهلو بن براهام (الجزائر)

المساعدين: جيمس ايملي (سيشيل) خليل حساني (تونس)

الحكم الرابع: سليم بلخواص (تونس)



نيجيريا وكوت ديفوار



حكم الساحة: محمد معروف (مصر)

المساعدين: يوسف وحيد البساطي (مصر) فيرمينو باسافيم (غينيا بيساو)

الحكم الرابع: سليمان دجاما (جيبوتي)



زامبيا وجنوب افريقيا



حكم الساحة: ساليما موكانساجا (رواندا)

المساعدين: فتيحة جيرموامي (المغرب) ديك اوكيلو (اوغندا)

الحكم الرابع: بيير اتشو (الجابون)





اعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" عن حكام مباريات الجولة الاولى لبطولة كاس الامم الافريقية ٢٣ التي تنطلق غدا بمباراة مصر مع مالي باستاد القاهرة.