لماذا قال خالد الجندى لوزير الأوقاف: صدقت ووفيت.. فيديو

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، قائلًا "أنتجت شبابًا قادرين على قيادة الأمة".



وأضاف "الجندي" خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع عبر فضائية "DMC"، اليوم الخميس، موجهًا رسالته لوزير الأوقاف: "شكرًا لك، لقد صدقت ووفيت"، لافتًا إلى أن وزارة الأوقاف بدأت تتحول لإنتاج العلماء الذين يتسمون بالإدراك والوعي.



وأوضح، أن هؤلاء الشباب هم أولاد الواقع الذي بات يُمثل واقع الأمة، مؤكدًا أن هؤلاء الشباب يبشرون بالخير وقادرين على التواصل مع كل جموع المجتمع.

