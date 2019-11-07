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رياضة

حسين الشحات يتعرض لإصابة قوية ويخرج من لقاء ليبيريا

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 07:00 م
حسين الشحات
حسين الشحات
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عمرو ابوبكر
تعرض حسين الشحات لاعب منتخب مصر الأول، لإصابة قوية خلال مشاركته في لقاء الفراعنة أمام منتخب ليبيريا، في اللقاء الودي المقامة على ملعب استاد برج العرب استعدادًا لتصفيات كأس الأمم الأفريقية.

تدخل أحد لاعبي منتخب ليبيريا بقوة مع اللاعب حسين الشحات في أحد الكرت من منتصف ملعب الفراعنة في شوط المباراة الأول، وخرج الشحات وحل مكانه كريم طارق لاعب طلائع الجيش.

وظهر حسين الشحات عقب خروجه من أرض الملعب، بين يدي الطبيب يحاول مداواة إصابته التي تعرض لها في الركبة بالقدم اليمنى.


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