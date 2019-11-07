اخبار نادي الزمالك اليوم 7-11-2019

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الخميس 7 نوفمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك.. وجاءت كالآتي:
مرتضى منصور يعلن انسحاب الزمالك من مسابقات اتحاد كرة السلة | تفاصيل
أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، انسحابه من جميع المسابقات التي ينظمها اتحاد كرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة ، عقب أزمة مباراة الاهلي والزمالك الأخيرة فى كأس مصر.
ميتشو يرفض أي تدخل في تكتيك الزمالك بعد العودة للدوري
كشف مصدر داخل الجهاز الفني للزمالك عن رفض الصربي ميتشو المدير الفني للفريق إجراء أي تغيير على تكتيك الفريق بعد استئناف بطولة الدوري من جديد.
نجم هجوم الزمالك ينتظر عرضا أوروبيا.. تفاصيل
ينتظر مصطفى محمد مهاجم المنتخب الأوليمبي والفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عرضًا أوروبيًا بعد بطولة افريقيا تحت 23 سنة.
الزمالك يتخذ قرارا حاسما بشأن التفريط فى نجوم الفريق
رفض مسئولو نادي الزمالك التفريط في العناصر الأساسية بالفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في ظل اهتمام بعض الأندية السعودية بخدمات الثنائي طارق حامد لاعب الوسط ومحمود علاء مدافع الفريق.
الزمالك يكشف حقيقة التعاقد مع هذا اللاعب في الميركاتو الشتوي
مرتضى منصور يعلن انسحاب الزمالك من مسابقات اتحاد كرة السلة | تفاصيل
أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، انسحابه من جميع المسابقات التي ينظمها اتحاد كرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة ، عقب أزمة مباراة الاهلي والزمالك الأخيرة فى كأس مصر.
ميتشو يرفض أي تدخل في تكتيك الزمالك بعد العودة للدوري
كشف مصدر داخل الجهاز الفني للزمالك عن رفض الصربي ميتشو المدير الفني للفريق إجراء أي تغيير على تكتيك الفريق بعد استئناف بطولة الدوري من جديد.
نجم هجوم الزمالك ينتظر عرضا أوروبيا.. تفاصيل
ينتظر مصطفى محمد مهاجم المنتخب الأوليمبي والفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عرضًا أوروبيًا بعد بطولة افريقيا تحت 23 سنة.
الزمالك يتخذ قرارا حاسما بشأن التفريط فى نجوم الفريق
رفض مسئولو نادي الزمالك التفريط في العناصر الأساسية بالفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في ظل اهتمام بعض الأندية السعودية بخدمات الثنائي طارق حامد لاعب الوسط ومحمود علاء مدافع الفريق.
الزمالك يكشف حقيقة التعاقد مع هذا اللاعب في الميركاتو الشتوي