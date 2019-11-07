اخبار نادي الزمالك اليوم 7-11-2019







‎نفى مسئولو نادي الزمالك ما تردد في الآونة الأخيرة بشأن حصول النادي الأبيض على توقيع أسامة جلال مدافع فريق إنبي تمهيدًا لضمه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الخميس 7 نوفمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك.. وجاءت كالآتي:أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، انسحابه من جميع المسابقات التي ينظمها اتحاد كرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة ، عقب أزمة مباراة الاهلي والزمالك الأخيرة فى كأس مصر.كشف مصدر داخل الجهاز الفني للزمالك عن رفض الصربي ميتشو المدير الفني للفريق إجراء أي تغيير على تكتيك الفريق بعد استئناف بطولة الدوري من جديد.ينتظر مصطفى محمد مهاجم المنتخب الأوليمبي والفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عرضًا أوروبيًا بعد بطولة افريقيا تحت 23 سنة.رفض مسئولو نادي الزمالك التفريط في العناصر الأساسية بالفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في ظل اهتمام بعض الأندية السعودية بخدمات الثنائي طارق حامد لاعب الوسط ومحمود علاء مدافع الفريق.