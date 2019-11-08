مستقبل وطن بالسويس يحتفل بالمولد النبوي بحي فيصل

نظمت أمانة قسم فيصل بحزب مستقبل وطن بالسويس احتفالية مساء أمس الخميس بمناسبة المولد النبوي الشريف بملعب الصباح الكائن داخل حل فيصل بحضور المحاسب أحمد خشانة أمين الحزب والمهندسة فاتن ابراهيم، رئيس حى فيصل والشيخ مصطفى حامد النشار نائبا عن وكيل وزارة الاوقاف بالسويس وعادل الحاج أمين قسم فيصل بالحزب.



بدأت الاحتفالية بتلاوة القرآن الكريم ثم كلمة المحاسب احمد خشانة، أن يوم المولد النبوي الشريف يومًا لاستذكار صفات وأخلاق أشرف الخلق والمرسلين فهو النبي الهادي للأمة الذي جاء برسالة الإسلام السمحة ليمحو التخلف والجهل والطائفية وينبذ الكفر والشرك وتمهيدًا لنزول الرسالة السماوية الخالدة إلى كافة الناس.



وتضمنت الاحتفالية فقرة لتنورة و إلقاء تواشيح دينية وبعض الأشعار عن الرسول ومولده، للشيخ محمد حميد و مؤمن ماهروبعض الأغاني الدينية لمجموعة من الطلبة والطالبات.



واستعرض الشيخ مصطفى حامد النشار، احد المسئولين بمديرية الأوقاف بالسويس، لمحات من حياة سيد الأنبياء وإمام المتقين منذ مولده حيث ولد يتيم الأب فقد توفي والده وهو في بطن أمه ووالده هو عبد الله بن عبد المطلب من بني هاشم حيث يعود نسب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى قبيلة قريش.



أما أمه فهي آمنة بنت وهب وهي من بني زهرة والتي يعود نسبها أيضًا إلى قبيلة قريش العربية وقد توفّيت والدة النبي عليه السلام وعمره ستة أعوام، فكفله جده عبد المطلب ثم عمه أبو طالب.



واختتمت الاحتفالية باهداء المحاسب احمد خشانة درع الحزب الى المهندسة فاتن والشيخ مصطفى حامد، كما اهدى عادل الحاج المصحف الشريف إلى أمين الحزب.