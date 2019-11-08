عاش حالما ورحل مسالما.. مشهد وداع هيثم أحمد زكي يؤكد لم يمت وحيدا.. ملايين المصريين والعرب ينعونه.. سلام يا ابن الغالي

- كواليس آخر مكالمة تليفونية لـ هيثم أحمد زكي

- نقيب الممثلين يتسلم الجثمان بنفسه ويكشف أسباب الوفاة

- الملايين من المحيط إلى الخليج يودعون لـ هيثم أحمد زكي

- زوج والدته يكشف حقيقة علاقته بأخيه رامي





فاجعة أصابت الوسط الفني في مصر وجميع جمهوره في العالم العربي بوفاة الفنان هيثم أحمد زكي.. حالة من الصدمة والذهول، بعد أن فارق الحياة دون سابق إنذار أو مقدمات وحيدا في شقته حيث وجدوه بعد حالة من الاعياء عاناها قبل أن تفارق روحه جسده.







وفارق الفنان هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، عن عمر 35 عامًا، وأقيمت الجنازة عقب صلاة ظهر يوم الوفاة من مسجد مصطفى محمود المهندسين.



وكانت اللحظات الأخيرة قبل أن يواري جثمان هيثم أحمد زكي الثرى، مليئة بالأحداث، بعد أن رفضت مشرحة زينهم تسليم جثمانه إلا لأقاربه من الدرجة الأولى حتى تدخلت نقابة المهن التمثيلية.



كما شهدت جنازته انهيار الفنانين ودخولهم في نوبات بكاء، حزنا على فراق الفنان الشاب.



ولكن نجح نقيب الممثلين في استلام جثمانه من المشرحة بعد أن أصرت النيابة العامة على كشف ملابسات الوفاة والتعرف على أسبابها



آخر مكالمة

ولم يكن مشهد الفراق اقل الما وحزنا من الكلمات التي كشف عنها مدير اعمال الفنان الراحل إذ كشف محمد وطني مدير أعمال هيثم أحمد زكي، عن آخر مكالمة تليفونية بينهما ظهر اليوم السابق للوفاة.



وقال وطني، في تصريحات صحفية « هيثم كلمني قبل يوم من وفاته وكان الوقت ظهرا، وقال: عندي ليك خبر حلو.. أنا بقيت أروح الجيم وأروح أتغدى وأنام وأقوم بليل ألعب بوكس».



وأضاف «هيثم كان عاوز يقدم عمل يلعب من خلاله رياضة البوكس، وأجبت عليه مازحا: أنت ناوي تضرب أكتوبر كلها»، وهو ما ظلا يضحكان بسببه.



وأصاب خبر وفاة الفنان الشاب الوسط الفني بفاجعة كبيرة ورغم أنه عاش وحيدا إلا أن أهله من الفنانين وإخوانه في الوسط الفني جميعا ومن محبيه من الجمهور قد شارك في وداعه والصلاة عليه، فلم يكن وحيدا وإنما التف حوله جميع محبيه ومن تأثروا لفراقه حزنا.



وليس على أرض مصر فقط، فالعالم الافتراضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملت للفنان الراحل هيثم أحمد زكي من جميع محبيه في الوطن العربي ودول الخليج رسائل وداع وادعية له بالرحمة، فكان #هيثم_أحمد_زكي الاكثر رواجا على تويتر وجوجل وغيرها من منصات التواصل التي ضجت وامتلأت برسائل العزاء.



صدقة جارية

ودشن مجموعة من أصدقاء وزملاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكى كودا خاصا لتوصيل كهرباء ومياه للمنازل الفقيرة صدقة جارية على روحه، بعد أن رحل صباح الخميس فى منزله بمدينة السادس من اكتوبر.



وقد شيع المئات الفنان الراحل هيثم أحمد زكى مساء اليوم إلى مثواه الأخير ليدفن بجوار والده الفنان أحمد زكى.



ونشرت الفنانة التونسية درة عبر صفحتها على موقع فيس بوك أن الفنان أحمد السقا هو من دفن الفنان الراحل هيثم أحمد زكى.



وكتبت درة: أحمد السقا دفن هيثم كأنه أخوه الصغير وهو كبيرنا والراجل الجدع الطيب الشهم الحنون.. أحمد السقا مفيش زيه..شهادة حق.



دشن مجموعة من أصدقاء وزملاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكى كود خاصا لتوصيل كهرباء ومياه للمنازل الفقيرة صدقة جارية على روحه، بعد أن رحل صباح اليوم وحيدا فى منزله بمدينة السادس من اكتوبر.



وشيع المئات الفنان الراحل هيثم أحمد زكى مساء اليوم إلى مثواه الأخير ليدفن بجوار والده الفنان أحمد زكى.



أسباب الوفاة

وكشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، سبب وفاة الفنان هيثم أحمد زكى، مؤكدا "كانت طبيعية بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية"، وأنه يؤيد الرواية المتعلقة بأن المغص والتقلصات التي أصابت الراحل كانت نتيجة تناول العقاقير ومقويات العضلات.



وأضاف "زكي"، في تصريحات تلفزيونية له على قناة العربية، أن الفنان الراحل أصيب بالإعياء والإرهاق بسبب التمارين وتعاطيه جرعة زائدة من العقاقير التي تسببت في إعيائه خلال فترة تواجده في الجيم.



ونوه نقيب المهن التمثيلية إلى أن الشباب في سن الفنان الراحل هيثم أحمد زكي اعتادوا تناول العقاقير والمقويات المرتبطة بالرياضة وخاصة بالجيم، مؤكدا أن هناك العديد من الأشخاص أصيبوا بهبوط في الدورة الدموية بسبب مقويات العضلات.



وأشار إلى أنه لم يكن هناك أي شخص من عائلة الفنان هيثم أحمد زكي وقت استلام الجثمان، موضحًا أن شقيقه من والدته لم يتمكن من التواجد لاستلام الجثمان بسبب تواجده في العاصمة البريطانية لندن مع والده رجل الأعمال عز بركات.





حقيقة علاقة هيثم أحمد زكي بشقيقه

وردا على دعاوى ان أسباب كون هيثم أحمد زكي وحيد هو خلافه مع شقيقه، أكد عز الدين بركات زوج الراحلة هالة فؤاد والدة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، أن شقيق هيثم من والدته سوف يصل القاهرة غدا، حيث أنهما يعيشان في لندن منذ ما يقرب ٢٠ عاما.



وأكد عز الدين في اتصال هاتفي مع صدي البلد من لندن أنهما "أبلغا عن طريق مجموعة من الأصدقاء في لندن بوفاة هيثم"، مؤكدا أن لم يبلغهما أي شخص من العائلة بخبر الوفاة، خاصة أن تواصلهما الوحيد كان مع الفنان الراحل، وليسا على تواصل مع باقي أفراد العائلة.



وتابع عز الدين، أنه لا صحة لما تردد من خلافات أو فتور في العلاقة بين الشقيقين رامي والراحل هيثم، فقد كانا علي تواصل دائم طيلة السنوات الماضية سواء تليفونيا أو شخصيا، إلا أن انشغال الراحل خلال الشهر الأخير، جعل التواصل قليلا في هذه المدة فقط.



واستكمل حديثه، أن هيثم كان في زيارة إلى لندن منذ فترة والتقى به وبشقيقه، بل إن ابنه رامي حين زار مصر كان دائم الالتقاء بالراحل.

