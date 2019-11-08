شيكابالا ينعى الفنان هيثم احمد زكى ... شاهد

نشر شيكابالا لاعب نادى الزمالك تغريدة من من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر "، ينعى فيها الفنان هيثم ذكى.



وغرد شيكابالا " ‏البقاء لله في وفاة الفنان هيثم ذكي، اللهم اغفر له وارحمه، وأسكنه الفردوس الأعلى، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. ".



وحازت التغريدة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : ‏‎الله يرحمه اتوجعنا عليه ربنا ما يوجعك فى غالي ياعم الناس❤️..ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته..اللهم آمين يارب العالمين.



يشار إلى ان هيثم أحمد زكي هو نجل الراحلين الفنان احمد زكى والفنانة هالة فؤاد ، ولد فى 4 أبريل 1984 ، بدأ مشواره الفني عام 2006 عندما أدى ما تبقى من مشاهد فيلم حليم بعد رحيل والده بطل الفيلم، ثم قام ببطولة فيلم البلياتشو، لكنه توقف عن العمل الفني لثلاث سنوات قبل أن يعود عام 2010 من خلال مسلسل الجماعة ، ليشارك بعدها في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية منها مسلسل دوران شبرا الذي حصد بعده جائزة أفضل ممثل شاب في مصر ، كما شارك العام الماضى 2018 فى بطولة مسلسل كلبش 2 .