نشرة أخبار السوشيال ميديا: محمد إمام يودع الراحل هيثم أحمد زكي بطريقته .. وياسمين صبري تستعرض جمالها

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المتنوعة الخاصة بالنجوم والفنانين، على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:
قلبي واجعني عليك أوي .. محمد إمام يودع الراحل هيثم أحمد زكي.. شاهد
نشر الفنان محمد إمام صورة له مع الفنان الراحل هيثم احمد ذكى من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام "، وعلق محمد امام على الصورة قائلا: "قلبي واجعني عليك اوي يا هيثم .. ازاي دفنتك و هاخد عزاك .. لا حول ولا قوة الا بالله .. مع السلامة يا حبيبي .. هشوفك تاني .. "فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعون".
بهذه الكلمات .. مصطفى خاطر يودع الراحل هيثم أحمد زكى.. شاهد
شر الفنان مصطفى خاطر صورة للفنان الراحل هيثم أحمد زكى من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام "، وعلق مصطفى خاصر على الصورة قائلا " الله يرحمك ويرزقك اعلى درجات الجنة ياغالى وداعا هيثم احمد زكى".
كتر خيرك ياقمر .. راندا البحيرى تنشر صورة لها مع الفنان حمادة صميدة
نشرت الفنانة راندا البحيرى صورة لها مع الفنان حمادة صميدة من خلال خاصية استورى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام "، وعلقت البحيرى على الفيديو قائلة: "الفنان الجميل حماده صميده جاى يبارك ويجامل كتر خيرك ياقمر".
فنانة تتعرض لأزمة صحية بسبب هيثم أحمد زكي
شاركت الفنانة ياسمين غيث جمهورها بنشر صورة لها أثناء تواجدها في المستشفى عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".
إبراهيم فايق يعلن عن أول ظهور له فى الاستوديو التحليلى لـ"تايم سبورت" في أمم أفريقيا
نشر الإعلامى إبراهيم فايق منشور عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " يعلن فيه أنه سيظهر اليوم الجمعة، على شاشة قناة تايم سبورت في تمام الخامسة مساء.
بمكياج صاخب.. ياسمين صبري تستعرض جمالها .. صور
حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة لها من أحدث جلسة تصوير.
بدون مكياج وبإطلالة بسيطة .. نجمة مسرح مصر تستعرض جمالها خلال الحمل
حرصت الفنانة إسراء عبد الفتاح نجمة مسرح مصر زوجة الفنان حمدى ميرغنى، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصورة جديدة تجمع بينها وبين زوجها.
قلبي واجعني عليك أوي .. محمد إمام يودع الراحل هيثم أحمد زكي.. شاهد
نشر الفنان محمد إمام صورة له مع الفنان الراحل هيثم احمد ذكى من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام "، وعلق محمد امام على الصورة قائلا: "قلبي واجعني عليك اوي يا هيثم .. ازاي دفنتك و هاخد عزاك .. لا حول ولا قوة الا بالله .. مع السلامة يا حبيبي .. هشوفك تاني .. "فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعون".
بهذه الكلمات .. مصطفى خاطر يودع الراحل هيثم أحمد زكى.. شاهد
شر الفنان مصطفى خاطر صورة للفنان الراحل هيثم أحمد زكى من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام "، وعلق مصطفى خاصر على الصورة قائلا " الله يرحمك ويرزقك اعلى درجات الجنة ياغالى وداعا هيثم احمد زكى".
كتر خيرك ياقمر .. راندا البحيرى تنشر صورة لها مع الفنان حمادة صميدة
نشرت الفنانة راندا البحيرى صورة لها مع الفنان حمادة صميدة من خلال خاصية استورى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام "، وعلقت البحيرى على الفيديو قائلة: "الفنان الجميل حماده صميده جاى يبارك ويجامل كتر خيرك ياقمر".
فنانة تتعرض لأزمة صحية بسبب هيثم أحمد زكي
شاركت الفنانة ياسمين غيث جمهورها بنشر صورة لها أثناء تواجدها في المستشفى عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".
إبراهيم فايق يعلن عن أول ظهور له فى الاستوديو التحليلى لـ"تايم سبورت" في أمم أفريقيا
نشر الإعلامى إبراهيم فايق منشور عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " يعلن فيه أنه سيظهر اليوم الجمعة، على شاشة قناة تايم سبورت في تمام الخامسة مساء.
بمكياج صاخب.. ياسمين صبري تستعرض جمالها .. صور
حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة لها من أحدث جلسة تصوير.
بدون مكياج وبإطلالة بسيطة .. نجمة مسرح مصر تستعرض جمالها خلال الحمل
حرصت الفنانة إسراء عبد الفتاح نجمة مسرح مصر زوجة الفنان حمدى ميرغنى، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصورة جديدة تجمع بينها وبين زوجها.