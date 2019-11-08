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أخبار البلد

الحكومة تنفي 11 شائعات في 7 أيام.. فيديو وإنفوجراف

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 10:58 ص
الشائعات
الشائعات
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محمود مطاوع
أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فيديو وإنفوجراف توضيحيا لعدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية لتوضيح حقائق هذه الموضوعات .

وذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء, واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات خلال الفترة (من 1 حتى 8 نوفمبر 2019 ‏):

حيث نفي المركز الاعلامي ما تداول حول إلغاء طرح المرحلة الأولى من أراضي العاصمة الإدارية الجديدة ، كما نفي المركز ما اثير حول إهدار كميات كبيرة من المياه لري المساحات الخضراء داخل العاصمة الإدارية الجديدة ، ونفي ما انتشر حول إلغاء صرف سلعتي الأرز والزيت من البطاقات التموينية

كما نفي المركز الاعلامي ما اثير حول زيادة النسبة المسموح بها من فِطر "الإرجوت" الضار في الأقماح المستوردة، ونفي ايضا ما تداول حول تفشي حمى" التيفود" بين طلاب المدارس، كما نفي ما انتشر حول ارتفاع حالات الإصابة بالتسمم الغذائي نتيجة نقص مصل "التسمم الممباري" بالمستشفيات الحكومية، كما نفي المركز ما اثير حول تداول أدوية بالصيدليات تسبب الوفاة خلال 5 أيام

كما نفي المركز ما تداول حول حظر استيراد الأدوية من الخارج ، ونفي ايضا ما اثير حول تشوه الآثار المصرية بمعرض "المدن الغارقة" بولاية كاليفورنيا الأمريكية إثر نشوب حريق بمحيطه، كما نفي ما تداول حول قطع أشجار المتحف الزراعي التاريخية لإقامة معرض للزهور، ونفي أبيضا ما انتشر حول إلزام المدارس بغلق الصفحات الخاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
الحكومة تنفي 11 شائعات في 7 أيام.. فيديو وإنفوجراف
الحكومة تنفي 11 شائعات في 7 أيام.. فيديو وإنفوجراف
الحكومة تنفي 11 شائعات في 7 أيام.. فيديو وإنفوجراف
الحكومة تنفي 11 شائعات في 7 أيام.. فيديو وإنفوجراف
الحكومة تنفي 11 شائعات في 7 أيام.. فيديو وإنفوجراف
الحكومة تنفي 11 شائعات في 7 أيام.. فيديو وإنفوجراف
الحكومة تنفي 11 شائعات في 7 أيام.. فيديو وإنفوجراف
الحكومة تنفي 11 شائعات في 7 أيام.. فيديو وإنفوجراف
الحكومة تنفي 11 شائعات في 7 أيام.. فيديو وإنفوجراف
الحكومة تنفي 11 شائعات في 7 أيام.. فيديو وإنفوجراف
الحكومة تنفي 11 شائعات في 7 أيام.. فيديو وإنفوجراف
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