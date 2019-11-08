إجازة سريعة.. فايلر يعود إلى القاهرة الأحد لقيادة تدريبات الأهلي

يعود رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة، بعد غدٍ الأحد، قادما من سويسرا بعد الحصول على إجازة سريعة عقب انتهاء معسكر الفريق أمس الأول في الإمارات.



ويقود فايلر تدريبات الأهلي، الاثنين المقبل، استعدادا لاستكمال منافسات الدوري الممتاز وانطلاقة مشوار الفريق بدور المجموعات فى دوري أبطال إفريقيا بلقاء النجم الساحلي التونسي المقرر له يوم 29 نوفمبر الجاري.



يذكر أن فايلر غادر إلى سويسرا، أمس الخميس، بعد ترتيب الأمر مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق خاصة وأنه لم يحصل على إجازة منذ توليه المهمة رسميًا نظرا لارتباطات الفريق على الصعيدين المحلي والإفريقي .



ومن المقرر أن يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، الاثنين المقبل، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون عقب انتهاء المعسكر الخارجي والعودة من الإمارات.

