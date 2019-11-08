المصائب لا تأتي فرادى.. الخسائر تتوالى على شبكة قنوات bein sport

تواصل شبكة بي إن سبورتس القطرية خسائرها في الفترة الأخيرة، بعد إعلان الكاف فسخ تعاقده مع شركة لاجاردير الفرنسية التي تستحوذ على حقوق بث المباريات الإفريقية.



وفي حال عدم لجوء شركة لاجاردير الرئيسية للمحكمة الرياضية لإنهاء شكوى الكاف والأزمة بالتراضي، ستتوقف شبكة بي إن سبورت عن بث جميع البطولات الإفريقية "دوري أبطال أفريقيا- الكونفدرالية - السوبر الإفريقي".



وحرمان شبكة بي إن سبورتس من نقل المباريات الأفريقية، تعد ضربة جديدة للشبكة القطرية، التي تحتكر المباريات في القارة السمراء.



وكانت شبكة بي إن سبورت تعرضت لخسائر مالية كبيرة في الشهور الماضية، بسبب قرصنة محتواها من شبكة بي أوت، كما أصدر القضاء الفرنسي قرارا تغريم بي إن سبورتس تعويضات مالية غير مسبوقة لصالح عرب سات، بعدما ثبت عدم صحة ادعاءات الشبكة القطرية بستهيل بث بي أوت".



وفي شهر يوليو الماضي، سرحت شبكة بي إن سبورتس 20 % من موظفيها في مقرها الرئيسي بالدوحة، بسبب انخفاض إيرادات البث.