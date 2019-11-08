AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

المصائب لا تأتي فرادى.. الخسائر تتوالى على شبكة قنوات bein sport

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 03:17 م
بي إن سبورتس
بي إن سبورتس
Advertisements
محمد السعيد
تواصل شبكة بي إن سبورتس القطرية خسائرها في الفترة الأخيرة، بعد إعلان الكاف فسخ تعاقده مع شركة لاجاردير الفرنسية التي تستحوذ على حقوق بث المباريات الإفريقية.

وفي حال عدم لجوء شركة لاجاردير الرئيسية للمحكمة الرياضية لإنهاء شكوى الكاف والأزمة بالتراضي، ستتوقف شبكة بي إن سبورت عن بث جميع البطولات الإفريقية "دوري أبطال أفريقيا- الكونفدرالية - السوبر الإفريقي".

وحرمان شبكة بي إن سبورتس من نقل المباريات الأفريقية، تعد ضربة جديدة للشبكة القطرية، التي تحتكر المباريات في القارة السمراء.

وكانت شبكة بي إن سبورت تعرضت لخسائر مالية كبيرة في الشهور الماضية، بسبب قرصنة محتواها من شبكة بي أوت، كما أصدر القضاء الفرنسي قرارا تغريم بي إن سبورتس تعويضات مالية غير مسبوقة لصالح عرب سات، بعدما ثبت عدم صحة ادعاءات الشبكة القطرية بستهيل بث بي أوت".

وفي شهر يوليو الماضي، سرحت شبكة بي إن سبورتس 20 % من موظفيها في مقرها الرئيسي بالدوحة، بسبب انخفاض إيرادات البث.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الرياضة... ضربة موجعة لـ bein sports .. بشرى سارة لجماهير الزمالك .. تعليق القيعي على عقوبات اتحاد السلة

بسبب مصر.. كاف يفسخ تعاقده رسميا مع شركة لاجاردير الفرنسية

فى بيان نارى .. الكاف يكشف دور مصر فى فسخ تعاقده مع شركة لاجاردير الفرنسية

لمواجهة احتكار bein sport.. كيف تشاهد أمم إفريقيا تحت 23 عاما في المنزل مجانا

شطة يكشف حقيقة منع bein sport من إذاعة المباريات الأفريقية

ترشيحاتنا

هناكل إيه النهارده.. فراخ مشوية بالزبدة والزعتر وفاصوليا خضراء وأرز ملون.. والحلو: دوناتس بحشوة الكاسترد

وزير الخارجية الأمريكي: علينا مساعدة العراق ولبنان للتخلص من نفوذ إيران

منعه من رفع القمامة قبل فرزها.. نباش يطعن عامل نظافة في الإسكندرية

نشرة الرياضة | مصر تصفع bein sport.. وتفاصيل حفل أمم أفريقيا.. ومحمد صلاح لا يهتم بالجماهير

إنجي علي تنهار من البكاء على الهواء.. لهذا السبب

تعرف على تشكيل المنتخب الأوليمبي أمام مالي في افتتاح بطولة أمم إفريقيا

AdvertisementS

لمواجهة احتكار bein sport.. كيف تشاهد أمم إفريقيا تحت 23 عاما في المنزل مجانا

فى بيان نارى .. الكاف يكشف دور مصر فى فسخ تعاقده مع شركة لاجاردير الفرنسية

بسبب مصر.. كاف يفسخ تعاقده رسميا مع شركة لاجاردير الفرنسية

أخبار الرياضة... ضربة موجعة لـ bein sports .. بشرى سارة لجماهير الزمالك .. تعليق القيعي على عقوبات اتحاد السلة

شطة يكشف حقيقة منع bein sport من إذاعة المباريات الأفريقية

نشرة الرياضة | مصر تصفع bein sport.. وتفاصيل حفل أمم أفريقيا.. ومحمد صلاح لا يهتم بالجماهير

المصائب لا تأتي فرادى.. الخسائر تتوالى على شبكة قنوات bein sport

أحمد حسن: أتمنى فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا..ولكن

بعد أزمة المطار.. لاعب النصر السعودي على أبواب النيابة العامة

طارق السيد لـ سمير كمونة: عدل من أسلوب التعامل معي.. فيديو

تعرف على تشكيل المنتخب الأوليمبي أمام مالي في افتتاح بطولة أمم إفريقيا

أنا صاحب الكورة | منتخب حسام يخليك تنام .. كواليس فوز مصر على ليبيريا وسط أداء باهت .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | نيكول سابا ترفع العلم اللبناني في حفلها بمصر

لإطلالة أنيقة.. التنورة البليسية موضة شتاء 2019.. صور

بمكياج ناعم.. نسرين طافش تبرز جمالها