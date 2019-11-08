بعد اعتدائه على موظفة المطار.. عبدالرزاق حمدالله يغادر مقر النيابة العامة بالسعودية

غادر عبدالرزاق حمدالله نجم فريق نادي النصر السعودي، مبنى النيابة العامة بالسعودية، بعد سماع أقواله، في واقعة اعتدائه لفظيا على موظفة بمطار الرياض تحمل رتبة رقيب.



وكان عبدالرزاق حمدالله رفض تفتيش زوجته، أثناء مغادرة المملكة العربية السعودية، واشتبك مع رجال الأمن، حسبما أشارت تقارير سعودية.



وذكرت صحيفة " الرياضية" السعودية، أن عبد الرزاق حمد الله غادر مبنى النيابة العامة منذ قليل بعد سماع أقواله، حيث نفى ما قالته موظفة المطار، واتهمها بوصف زوجته بألفاظ نابية.



يذكر أن عبد الرزاق حمدالله سجل 7 أهداف، خلال 9 مباريات شارك فيها مع النصر في مسابقة الدوري السعودي هذا الموسم.

