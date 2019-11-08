مفارقة مؤثرة.. عامل مشترك في وفاة هيثم أحمد زكي ووالدته هالة فؤاد

حالة حزن وصدمة كبيرة سيطرت على الوسط الفني والجمهور، بعد وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، فجر أمس الخميس 7 نوفمبر، ما جعله حديث السوشيال ميديا، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.



وأشار نشطاء السوشيال ميديا، إلى مفارقة مؤثرة في وفاة هيثم أحمد زكي، وامه الفنانة الراحلة هالة فؤاد، حيث توفيت الأخيرة عن عمر يناهز الـ35 عامًا، كذلك ابنها هيثم في نفس العمر، وهو العامل المشترك الوحيد.



وتوفيت هالة فؤاد في 10 مايو سنة 1993، عن عمر 35 عامًا، إذ ولدت يوم 26 مارس سنة 1958، بينما رحل ابنها هيثم أحمد زكي، فجر أمس 7 نوفمبر سنة 2019، وولد يوم 4 أبريل سنة 1984.



وكانت التحقيقات قد أكدت أن وفاة الفنان هيثم أحمد زكي كانت طبيعية، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية عقب شعوره بـ المغص والتقلصات نتيجة تناوله العقاقير ومقويات العضلات.



وحرص عدد كبير من الفنانين على حضور صلاة جنازة هيثم أحمد زكي، ظهر أمس الخميس، من بينهم: «ناهد السباعي، ودينا الشربيني، وأحمد السقا، والدكتور أشرف زكي، ووفاء عامر»، وعدد آخر من الفنانين.