أغربها الطماطم والثوم .. طرق بسيطة لتطويل الأظافر في وقت قليل

تطويل الاظافر من الأمور التي تشغل بال الفتيات لأنها تمنح الفتاة مظهرًا جذابًا لليدين خاصة مع العناية بهما جيدًا ، لذلك كشف موقع "health line " عن مجموعة مكونات طبيعية متوفرة في مطبخك تعمل على تطويل الأظافر دون الحاجة للذهاب لمراكز التجميل من أجل العناية بالاظافر.



- الثوم :-



وهو فعال في تطويل الاظافر، ويمكنك استخدامه بعدة طرق ، أسهلها هو فرك الاظافر بفص ثوم كبير، يمكنك فعل ذلك يوميًا قبل النوم، ثم ضعي أظافرك في ماء وملح، وخلال اسبوع واحد ستلاحظين طول أظافرك.



- زيت الزيتون :-



يساعد على تطويل الاظافر في اسبوع عن طريق استخدامه بشكل يومي وتدليك أظافرك به، اغمسي قطنة نظيفة في زيت الزيتون وامسحي بها على أظافرك واتركيه لمدة ربع ساعة قبل النوم.



- زيت بذور الكتان :-



وهو الحل السحري لـ تطويل الاظافر في اسبوع، حيث يحتوي على مجموعة مختلفة من العناصر الغذائية التي تساعد على تطويل الاظافر، مثل المغنيسيوم ، الزنك ، فيتامين بي ، بالاضافة إلى أوميجا 3 ، ويمكنك استخدامه في تطويل الاظافر في اسبوع عن طريق غمس قطنة نظيفة في زيت بذور الكتان ومسح الاظافر بها.



- زيت جوز الهند :-



يساعد على ترطيب الاظافر وتقويتها، وهو متوفر ويمكنك استخدامه بشكل يومي ومسح اظافرك بزيت جوز الهند نظرًا لخصائصه المتعددة للاظافر والشعر.



- الطماطم :-



استخدميها مع زيت الزيتون من اجل تطويل الاظافر في اسبوع، حيث تحتوي الطماطم على نسبة كبيرة من البيوتين الذي يساعد على تطويل الاظافر بشكل سريع، قومي بخلط ملعقتين زيت زيتون مع كوب من عصير الطماطم وانقعي اظافرك فيها لمدة ربع ساعة يوميًا.

