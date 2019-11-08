AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أغربها الطماطم والثوم .. طرق بسيطة لتطويل الأظافر في وقت قليل

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 09:02 م
طرق بسيطة لتطويل
طرق بسيطة لتطويل الأظافر في وقت قليل
Advertisements
رضوى حسام
تطويل الاظافر من الأمور التي تشغل بال الفتيات لأنها تمنح الفتاة مظهرًا جذابًا لليدين خاصة مع العناية بهما جيدًا ، لذلك كشف موقع "health line " عن مجموعة مكونات طبيعية متوفرة في مطبخك تعمل على تطويل الأظافر دون الحاجة للذهاب لمراكز التجميل من أجل العناية بالاظافر.

- الثوم :-

وهو فعال في تطويل الاظافر، ويمكنك استخدامه بعدة طرق ، أسهلها هو فرك الاظافر بفص ثوم كبير، يمكنك فعل ذلك يوميًا قبل النوم، ثم ضعي أظافرك في ماء وملح، وخلال اسبوع واحد ستلاحظين طول أظافرك.

- زيت الزيتون :-

يساعد على تطويل الاظافر في اسبوع عن طريق استخدامه بشكل يومي وتدليك أظافرك به، اغمسي قطنة نظيفة في زيت الزيتون وامسحي بها على أظافرك واتركيه لمدة ربع ساعة قبل النوم.

- زيت بذور الكتان :-

وهو الحل السحري لـ تطويل الاظافر في اسبوع، حيث يحتوي على مجموعة مختلفة من العناصر الغذائية التي تساعد على تطويل الاظافر، مثل المغنيسيوم ، الزنك ، فيتامين بي ، بالاضافة إلى أوميجا 3 ، ويمكنك استخدامه في تطويل الاظافر في اسبوع عن طريق غمس قطنة نظيفة في زيت بذور الكتان ومسح الاظافر بها.

- زيت جوز الهند :-

يساعد على ترطيب الاظافر وتقويتها، وهو متوفر ويمكنك استخدامه بشكل يومي ومسح اظافرك بزيت جوز الهند نظرًا لخصائصه المتعددة للاظافر والشعر.

- الطماطم :-

استخدميها مع زيت الزيتون من اجل تطويل الاظافر في اسبوع، حيث تحتوي الطماطم على نسبة كبيرة من البيوتين الذي يساعد على تطويل الاظافر بشكل سريع، قومي بخلط ملعقتين زيت زيتون مع كوب من عصير الطماطم وانقعي اظافرك فيها لمدة ربع ساعة يوميًا.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

رسالة عتاب مؤلمة من والد أنغام: من جعلني الله سببًا في وجودهم أماتوني

كشف حساب | هل فقدت وزارة التموين مصداقيتها لدى المواطن

انتحار أم قتل| حكاية شهد طالبة صيدلة السويس من العريش إلى الموت في النيل

مدحت عبدالهادى يوضح حقيقة خناقة قطاع الناشئين بالزمالك

حضرت جنازة الأب وابنه.. فيفي عبده عن أحمد زكي: بحس إني أمه | فيديو

مفارقة مؤثرة.. عامل مشترك في وفاة هيثم أحمد زكي ووالدته هالة فؤاد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب بوفيه الفرح.. انتقادات شديدة لعروسين على مواقع التواصل.. شاهد

حلاوة زمان عروسة وحصان .. مراحل تطور شكل هدية المولد النبوي

ثور يقتحم منزلًا ويتسبب في ذعر وفوضى | شاهد ماذا حدث