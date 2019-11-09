رفض قبول تظلمات بطاقات التموين في هذا الموعد

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن مد الوزارة فترة تلقي تظلمات أصحاب البطاقات التموينية ممن تم رفع أسمائهم من استحقاق الدعم التمويني إلى نهاية نوفمبر الجاري، بعد انتهاء الفترة الممنوحة بحلول أكتوبر الماضي.



قال " المصيلحي" في تصريحات له، إن ذلك القرار لإعطاء مرونة لأصحاب البطاقات من مستحقي الدعم التمويني و اعادتهم للمنظومة.



أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن تلك التوجيهات تتوافق مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برعاية الفئات المستحقة للرعاية و وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين، موضحا أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أصدرت تعليماتها لمكاتبها ومديرياتها التابعة علي مستوي الجمهورية باستقبال كافة التظلمات التي يقدمها المواطنون.

