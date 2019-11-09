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أخبار البلد

اهم الاخبار| تحريات الأمن فى واقعة وفاة الطالبة شهد.. منتدى شباب العالم يصل كوريا الجنوبية.. أحمد ينهي حياة صديقه بسبب 13 ألف جنيه

السبت 09/نوفمبر/2019 - 01:22 ص
اهم الاخبار
اهم الاخبار
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عمرو خليفة
نشر موقع صدى البلد الإخباري، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأنين المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.

مفاجأة.. تحريات الأمن فى واقعة وفاة طالبة الصيدلة

كشفت الأجهزة الأمنية مفاجأة في واقعة وفاة "شهد أحمد" طالبة الفرقة الثانية بكلية الصيدلية في جامعة قناة السويس.

ترشيح محمود محيي الدين لمنصب دولي جديد

ترشح الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي، لمنصب دولي رفيع من المقرر الاعلان عنه خلال الفترة القليلة القادمة ليترك محيي الدين عمله بالبنك إلى المنصب الجديد.

قطار منتدى شباب العالم يصل محطته الثانية في كوريا الجنوبية| صور

اتجه قطار منتدى شباب العالم في إطار جولته الدولية للحوار الفعال بين الشباب برعاية شركة كوكاكولا العالمية إلى محطته الثانية بمدينة سول عاصمة كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، لعقد ورشة عمل تهتم بآليات تطوير وتنمية المهارات وتعزيز التواصل بين الشباب من مختلف دول العالم وتمكينهم من المشاركة في إحداث التغيير وصناعة مستقبل العالم.

مفيش صاحب يتصاحب .. أحمد ينهي حياة صديقه بشير والسبب 13 ألف جنيه

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة طلخا من كشف لغز العثور على جثة عامل مذبوحا وملقى داخل الزراعات بطريق قرية دميرة، وتبين أن وراء الواقعة صديقه بسبب مطالبة المجني عليه بدين عليه له.

رد فعل أحمد مرتضى منصور على احتفال نجمي الأهلي والزمالك بهدف المنتخب

نشر أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك صورة تجمع رمضان صبحي ومصطفى محمد خلال احتفالهما بهدف البلدوزر الجديد مع منتخب مصر الأوليمبي فى شباك منتخب مالي بافتتاح بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

رمضان صبحي: الأداء لم يكن جيدا أمام مالي.. ولم نتأهل حتى الآن

أبدى رمضان صبحي، قائد المنتخب الأوليمبي، ولاعب النادي الأهلي، سعادته بفوز منتخب مصر على مالي، في افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، بنتيجة 1-0 .

عمرو مصطفى يحصد 3.3 مليون مشاهدة بـ لعبت مع الأسد.. فيديو

دخلت أغنية لعبت مع الأسد للفنان عمرو مصطفى الى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب، بعد أن حققت ما يقرب من 3 ملايين و344 ألف مشاهدة.

أشرف زكي وهند عاكف في عزاء مدرب الأسود محمد الحلو .. صور

حرص الفنان أشرف زكى، منير مكرم، أحمد الشافعي، لؤي دعبس عضو مجلس الزمالك السابق، هند عاكف، على المشاركة في عزاء مدرب الأسود الشهير الكابتن محمد الحلو المقام حاليا بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.
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