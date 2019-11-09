AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مصادر تكشف حقيقة اختطاف الطالبة شهد قبل العثور على جثتها بنيل الوراق

السبت 09/نوفمبر/2019 - 04:14 ص
الطالبة شهد احمد
الطالبة شهد احمد
Advertisements
مصطفي الرماح
كشفت مصادر حقيقة واقعة اختطاف فتاة جامعية والعثور على جثمانها بنهر النيل بنطاق محافظة الجيزة، بعدما تداولت صفحات مواقع التواصل الإجتماعى اختطاف الفتاة.

وقالت المصادر أنه تبين قيام أحمد ك. ح. – "والد المذكورة" (مدرس ومقيم بمدينة العريش بشمال سيناء) ، بالإبلاغ عن غياب نجلته – الطالبة بإحدى كليات الصيدلة، حيث أنها عقب خروجها من الجامعة بتاريخ 6 الجاري لم تعد لمقر إقامتها المؤقت بمدينة الإسماعيلية، وأنه لا يتهم أو يشتبه فى غيابها جنائيًا ، وقد تم النشر عن الغائبة فى حينه ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

اقرأ أيضًا| مرض نفسي.. العثور على جثة شهد طالبة الإسماعيلية بمياه النيل بالوراق

وبتاريخ 7 الجارى تبلغ لقسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة عن العثور بنهر النيل على جثة غريق لفتاة مجهولة فى العقد الثانى من العمر ترتدى ملابسها بالكامل ، ولا يوجد ثمة إصابات ظاهرية بها ، وتم نقل الجثمان لمستشفى إمبابة العام ، وبتوقيع الكشف الطبى بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق وعدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وقد تم النشر عن الجثة بأوصافها ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة.

اقرأ أيضًا| كيف حل أمن الجيزة لغز العثور على جثة طالبة صيدلة السويس في النيل

وبتاريخ 8 الجارى حضر والد المذكورة وتعرف على الجثمان وقرر أنها كريمته المدعوة "شهد" التى كانت تعانى من مرض نفسى "وسواس قهرى" وتعالج لدى أحد الأطباء النفسيين بالإسماعيلية، وسبق أن حرر محضر بغيابها بقسم شرطة ثالث الإسماعيلية ولم يتهم أحد.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتشال جثة فتاة من نيل الجيزة.. والأمن: تتطابق مع الطالبة شهد

بعد العثور عليها في النيل: المعاينة الأولية لـ جثة الطالبة شهد تنفي وجود شبهة جنائية

نيابة الوراق: تشريح جثمان طالبة الصيدلة شهد بعد العثور عليها في النيل

مرضها النفسي دفعها للانتحار| العثور على جثة طالبة صيدلة السويس في النيل.. المعاينة: لا وجود لاعتداء على جسدها أو شبهة جنائية فى الواقعة | صور

مرض نفسي وجثة في النيل | حكاية شهد طالبة الصيدلة التي هزت الـ فيسبوك

كيف حل أمن الجيزة لغز العثور على جثة طالبة صيدلة السويس في النيل

ترشيحاتنا

مصرع وإصابة 17 في حادث تصادم بالطريق الصحراوي بالإسكندرية

غانا تخطف تعادل من الكاميرون في الجولة الأولى من أمم إفريقيا 23 عام

سنن قبل النوم مهجورة .. 12 أمرا أوصى به رسول الله ويهمله الكثيرون

عصمت السادات يجتمع في واشنطن بمسئول أمريكي ينتقد مصر باستمرار .. وبهي الدين حسن يتباهى

عروسان يحولان فرحهما إلى غرزة بعد تعاطيهما المخدرات في الكوشة| صور

وزير الخارجية: تصريحات أردوغان عن مصر تدعو للضحك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسائل واتس اب تكشف لغز الجريمة.. زوجة تقتل زوجها الثري بمساعدة عشيقها

60 مليون في خطر.. الوسادة الهوائية تطلق شظايا تهدد السائقين.. كيف تتأكد من سلامة سيارتك؟

أثارت صدمة للعالم.. امرأة تخنق طفلتها بالجلوس والمشي فوق وجهها