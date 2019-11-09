وزير الخارجية الأمريكي: تخويف إيران لمفتشة وكالة الطاقة الذرية تصرف فظيع

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة ترفض تخويف إيران لمفتشة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واصفًا هذا الأمر بـ"الفظيع".



من جانب آخر، نشرت الخارجية بيانًا قالت فيه إن "الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة أنشطة إيران".



وأضاف البيان: "يجب السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بممارسة عملهم بدون عوائق".



واحتجزت إيران المفتشة لفترة وجيزة يوم الأربعاء وتحفظت على وثائق سفرها في واقعة تبدو هي الأولى من نوعها منذ توقيع الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى في 2015.



وأكدت إيران أنها منعت المفتشة من دخول منشآتها الرئيسية لتخصيب اليورانيوم في نطنز.



وأرجع المندوب الإيراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية سبب الاحتجاز إلى اكتشاف آثار مواد متفجرة لدى مرورها عبر جهاز الفحص، لكن بعد ذهابها إلى المرحاض أثناء انتظارها لتفتيش آخر اختفت الآثار، وهو ما استدعى إجراء المزيد من التحقيق.



وأشار إلى أنه تم ترحيل المفتشة سريعا وطلبت طهران إبعادها من قائمة المفتشين.

