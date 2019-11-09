إنتر ميلان يسعى لتجاوز أحزانه الأوروبية على حساب فيرونا بـ الدوري الإيطالي

يستضيف فريق إنتر ميلان نظيره هيلاس فيرونا، اليوم، السبت، في تمام السابعة مساء، على ملعب جوزيبي مياتزا، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من مسابقة الدوري الإيطالي.





ويسعى إنتر ميلان لمصالحة جماهيره في مباراة اليوم بتحقيق الثلاث نقاط، وتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي مؤقتا، بعد الخسارة أمام بروسيا دورتموند بنتيجة 3- 2، الثلاثاء الماضي، في دوري أبطال أوروبا، وتقلص حظوظ الفريق في تخطي دور المجموعات.





على الجانب الآخر يسعى هيلاس فيرونا لمواصلة نتائجه المميزة في الدوري الإيطالي هذا الموسم، بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأفاعي.





ويحتل إنتر ميلان وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 28 نقطة، خلف يوفنتوس متصدر الترتيب بـ 29 نقطة، بينما يتواجد هيلاس فيرونا في المركز التاسع بـ 15 نقطة.



