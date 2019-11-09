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حوادث

عاملان وراء سرقة ٢٠ ألف جنيه بالإكراه من موظف بالمعادى

السبت 09/نوفمبر/2019 - 12:43 م
المتهم
المتهم
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كتب محمد صبري
تعرض موظف بشركة للسرقة تحت تهديد سلاح نارى وتمكن اللص من سرقة ٢٠ ألف جنيه منه وأثناء مطاردة الموظف له أصيب بإصابات متفرقة تم نقله إلى المستشفى .

وقد نجح رجال الأمن بالقاهرة فى تحديد المتهم من خلال كاميرات المراقبة وضبطه وبحوزته السلاح والسيارة المستخدمة فى الواقعة والأموال المستولي عليها ، وأمر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بإحالة المتهم إلى النيابة للتحقيق .

تبلغ لقسم المعادي من موظف بشركة للرخام مصاب بجرح سطحي بالوجه واشتباه كسر، تم إسعافه بمستشفى مبرة المعادي ، قرر أنه عقب قيامه بإنهاء بعض التعاملات المالية الخاصة بالشركة عمله داخل بنك .

وأثناء سيره بسيارة بالمنطقة الصناعية ـ زهراء المعادي اعترضت طريقه سيارة ( لم يتمكن من التقاط أرقامها ) وترجل منها أحد الأشخاص " أدلى بأوصافه التقريبية " وهدده بطبنجة كانت بحوزته, واستولى منه على حقيبة بداخلها مبلغ مالي 20 ألف جنيه وبعض الأوراق الخاصة بالشركة عمله كرهًا عنه تحت تهديد السلاح الناري , ولاذ بالفرار ، فقام المبلغ بالتشبث بسيارة المتهم ، إلا أنه لم يتمكن من إيقافه وسقط أرضًا مما أدى لحدوث إصابته .

وفور اخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وجه بتشكيل فريق بحث لسرعه ضبط المتهم ، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة عامل وأنه وراء ارتكاب الواقعة .

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تم ضبطه اثناء استقلاله السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وبحوزته طبنجة صوت وعدد 8 طلقات وعدد 30 قرص من عقار أومتريل المخدر وكارنيه باسمه منسوب صدوره لوزارة العدل مثبت به الوظيفة " أمين سري بوزارة العدل " مزور.

واعترف بارتكاب الواقعة باستخدام السلاح الناري المضبوط بحوزته , وأقر بحيازته للأقراص المخدرة بقصد التعاطي والكارنيه بقصد تسهيل مروره من الأكمنة .

تم بإرشاده ضبط الحقيبة المستولى عليها وبداخلها الأوراق الخاصة بالمجني عليه , وكذا مبلغ مالي 3200 جنيه " من متحصلات الواقعة "ـ داخل المكتب محل عمله .

واقر بإنفاقه باقي المبلغ المالي المستولي عليه علي متطلباته الشخصية وشراء المواد المخدرة وتولت النيابة العامة التحقيق .
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