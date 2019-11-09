عاملان وراء سرقة ٢٠ ألف جنيه بالإكراه من موظف بالمعادى

تعرض موظف بشركة للسرقة تحت تهديد سلاح نارى وتمكن اللص من سرقة ٢٠ ألف جنيه منه وأثناء مطاردة الموظف له أصيب بإصابات متفرقة تم نقله إلى المستشفى .



وقد نجح رجال الأمن بالقاهرة فى تحديد المتهم من خلال كاميرات المراقبة وضبطه وبحوزته السلاح والسيارة المستخدمة فى الواقعة والأموال المستولي عليها ، وأمر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بإحالة المتهم إلى النيابة للتحقيق .



تبلغ لقسم المعادي من موظف بشركة للرخام مصاب بجرح سطحي بالوجه واشتباه كسر، تم إسعافه بمستشفى مبرة المعادي ، قرر أنه عقب قيامه بإنهاء بعض التعاملات المالية الخاصة بالشركة عمله داخل بنك .



وأثناء سيره بسيارة بالمنطقة الصناعية ـ زهراء المعادي اعترضت طريقه سيارة ( لم يتمكن من التقاط أرقامها ) وترجل منها أحد الأشخاص " أدلى بأوصافه التقريبية " وهدده بطبنجة كانت بحوزته, واستولى منه على حقيبة بداخلها مبلغ مالي 20 ألف جنيه وبعض الأوراق الخاصة بالشركة عمله كرهًا عنه تحت تهديد السلاح الناري , ولاذ بالفرار ، فقام المبلغ بالتشبث بسيارة المتهم ، إلا أنه لم يتمكن من إيقافه وسقط أرضًا مما أدى لحدوث إصابته .



وفور اخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وجه بتشكيل فريق بحث لسرعه ضبط المتهم ، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة عامل وأنه وراء ارتكاب الواقعة .



وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تم ضبطه اثناء استقلاله السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وبحوزته طبنجة صوت وعدد 8 طلقات وعدد 30 قرص من عقار أومتريل المخدر وكارنيه باسمه منسوب صدوره لوزارة العدل مثبت به الوظيفة " أمين سري بوزارة العدل " مزور.



واعترف بارتكاب الواقعة باستخدام السلاح الناري المضبوط بحوزته , وأقر بحيازته للأقراص المخدرة بقصد التعاطي والكارنيه بقصد تسهيل مروره من الأكمنة .



تم بإرشاده ضبط الحقيبة المستولى عليها وبداخلها الأوراق الخاصة بالمجني عليه , وكذا مبلغ مالي 3200 جنيه " من متحصلات الواقعة "ـ داخل المكتب محل عمله .



واقر بإنفاقه باقي المبلغ المالي المستولي عليه علي متطلباته الشخصية وشراء المواد المخدرة وتولت النيابة العامة التحقيق .