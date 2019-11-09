بـ 3 جنيهات فقط.. طريقة عمل واقي الشمس في المنزل بمكونات طبيعية

اسمرار البشرة، بقع داكنة، حبوب وثقوب، كل تلك المشكلات تعاني منها أغلب الفتيات، وذلك للتعرض الى أشعة الشمس لفترات طويلة في كل الفصول وليس الصيف فقط كما يعتقد البعض، ونظرًا للأسعار الباهظة لواقي الشمس الطبي، فنقدم لكِ طريقة طبيعية لعمل واقي الشمس في منزلك بمكونات لا تتعدى الـ3 جنيهات، وذلك وفقًا لموقع "boldsky”



مكونات واقي الشمس الطبيعي



- نصف كوب حليب كامل الدسم.

- ليمونة.

- ملعقة دقيق.

- ملعقة كركم.



طريقة تحضير واقي الشمس الطبيعي



- وضع الكركم على الدقيق مع التقليب الجيد.

- يسكب عليهم عصير الليمون والحليب.

- يتم المزج بين المكونات لتصيح في قوام الكريم.



طريقة الاستخدام لواقي الشمس الطبيعي



- يدهن الخليط قبل الخروج في الشمس بـ30 دقيقة ثم يغسل الوجه.

- وضع قطرات من ماء الورد على بشرتك.

