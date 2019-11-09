مشرحة زينهم في وداع الشباب.. حكاية وفاة هيثم أحمد زكي وشهد طالبة الصيدلة









صرخات مدوية وعويل ودموع ليست بجديدة بمحيط مشرحة زينهم، حيث حضر الجموع أمام مشرحة زينهم في الصباح ينتظرون خروج جثمان نجل الفنان أحمد زكي، ولم يمض يومان حتى عاد المشهد مرة أخرى بتجمع آخرين في وداع شهد طالبة كلية الصيدلة بعد العثور على جثتها في نهر النيل.



شهود العيان

شرح شهود العيان في تحقيقات انتحار الطالبة شهد أحمد، الطالبة بالفرقة الثانية بكلية صيدلة بجامعة قناة السويس، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها، مشيرين إلى أنهم شاهدوا الطالبة تتحرك بالقرب من الطريق الدائري بمنطقة الوراق ذهابا وإيابا عدة مرات، وأن المشاهدة الأخيرة لها كانت جالسة أمام كورنيش النيل وحدها، وبعدها اختفت حتى علموا بانتشال جثتها من النيل عقب ذلك. اقرأ أيضا | سر حقنة المسكن والكالون الجديد.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة صغير النمر الأسود صرخات مدوية وعويل ودموع ليست بجديدة بمحيط مشرحة زينهم، حيث حضر الجموع أمام مشرحة زينهم في الصباح ينتظرون خروج جثمان نجل الفنان أحمد زكي، ولم يمض يومان حتى عاد المشهد مرة أخرى بتجمع آخرين في وداع شهد طالبة كلية الصيدلة بعد العثور على جثتها في نهر النيل.شرح شهود العيان في تحقيقات انتحار الطالبة شهد أحمد، الطالبة بالفرقة الثانية بكلية صيدلة بجامعة قناة السويس، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها، مشيرين إلى أنهم شاهدوا الطالبة تتحرك بالقرب من الطريق الدائري بمنطقة الوراق ذهابا وإيابا عدة مرات، وأن المشاهدة الأخيرة لها كانت جالسة أمام كورنيش النيل وحدها، وبعدها اختفت حتى علموا بانتشال جثتها من النيل عقب ذلك.









بلاغ التغيب

وقالت المصادر إنه تبين قيام "أحمد. ك" – "والد المذكورة" (مدرس ومقيم بمدينة العريش بشمال سيناء)، بالإبلاغ عن غياب ابنته – الطالبة بإحدى كليات الصيدلة، حيث إنها عقب خروجها من الجامعة بتاريخ 6 الجاري لم تعد لمقر إقامتها المؤقت بمدينة الإسماعيلية، وأنه لا يتهم أو يشتبه فى غيابها جنائيًا، وقد تم النشر عن الغائبة فى حينه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.



جثة في النيل

وبتاريخ 7 الجارى، تلقى قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور بنهر النيل على جثة غريق لفتاة مجهولة فى العقد الثانى من العمر ترتدى ملابسها بالكامل، ولا يوجد ثمة إصابات ظاهرية بها، وتم نقل الجثمان لمستشفى إمبابة العام، وبتوقيع الكشف الطبى بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق وعدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وقد تم النشر عن الجثة بأوصافها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة. اقرأ أيضا | شهود يكشفون تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة شهد طالبة كلية الصيدلة وقالت المصادر إنه تبين قيام "أحمد. ك" – "والد المذكورة" (مدرس ومقيم بمدينة العريش بشمال سيناء)، بالإبلاغ عن غياب ابنته – الطالبة بإحدى كليات الصيدلة، حيث إنها عقب خروجها من الجامعة بتاريخ 6 الجاري لم تعد لمقر إقامتها المؤقت بمدينة الإسماعيلية، وأنه لا يتهم أو يشتبه فى غيابها جنائيًا، وقد تم النشر عن الغائبة فى حينه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.وبتاريخ 7 الجارى، تلقى قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور بنهر النيل على جثة غريق لفتاة مجهولة فى العقد الثانى من العمر ترتدى ملابسها بالكامل، ولا يوجد ثمة إصابات ظاهرية بها، وتم نقل الجثمان لمستشفى إمبابة العام، وبتوقيع الكشف الطبى بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق وعدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وقد تم النشر عن الجثة بأوصافها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة.









الوسواس القهري

وبتاريخ 8 الجارى، حضر والد المذكورة وتعرف على الجثمان وقرر أنها كريمته المدعوة "شهد" التى كانت تعانى من مرض نفسى "وسواس قهرى" وتعالج لدى أحد الأطباء النفسيين بالإسماعيلية، وسبق أن حرر محضرا بغيابها بقسم شرطة ثالث الإسماعيلية ولم يتهم أحدا.



حل اللغز

وقالت التحقيقات إن قسم شرطة الوراق والنيابة العامة باتخاذ الإجراءات المتبعة في حالات الجثث المجهولة قامت بتعميم نشرة علي أقسام الشرطة على نطاق الجمهورية لمضاهاة مواصفات جثة الفتاة بالمواصفات الواردة بمحاضر وبلاغات التغيب من خلال التنسيق مع مصلحة الأمن العام التي تربط بين جميع مديريات الأمن. اقرأ أيضا | مصادر تكشف حقيقة اختطاف الطالبة شهد قبل العثور على جثتها وبتاريخ 8 الجارى، حضر والد المذكورة وتعرف على الجثمان وقرر أنها كريمته المدعوة "شهد" التى كانت تعانى من مرض نفسى "وسواس قهرى" وتعالج لدى أحد الأطباء النفسيين بالإسماعيلية، وسبق أن حرر محضرا بغيابها بقسم شرطة ثالث الإسماعيلية ولم يتهم أحدا.وقالت التحقيقات إن قسم شرطة الوراق والنيابة العامة باتخاذ الإجراءات المتبعة في حالات الجثث المجهولة قامت بتعميم نشرة علي أقسام الشرطة على نطاق الجمهورية لمضاهاة مواصفات جثة الفتاة بالمواصفات الواردة بمحاضر وبلاغات التغيب من خلال التنسيق مع مصلحة الأمن العام التي تربط بين جميع مديريات الأمن.









وأسفرت إجراءات النشر عن وجود بلاغ تغيب منذ ٤٨ ساعة بمديرية أمن الإسماعيلية لفتاة تشتبه مواصفاتها مع المعثور عليها بنهر النيل، وتواصلت الجهات الأمنية مع أسرة الفتاة المبلغ بغيابها، والتي حضرت وتعرفت على الجثة مؤكدة أنها لابنتها.



عدم وجود إصابات

وأسفرت مناظرة النيابة عن عدم وجود إصابات ظاهرية، وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لتحديد أسباب الوفاة، كما طلبت تحريات البحث الجنائي حول الواقعة لبيان سبب حضور الفتاة من جامعتها بالسويس إلى محافظة الجيزة.



وتبين أن الأجهزة المعنية عثرت على حقيبة ومتعلقات "الهاتف والكارنيهات والأموال" الخاصة بالطالبة أعلى الطريق الدائري بالمنطقة الواقعة على نهر النيل بالوراق، وتم إبلاغ شرطة الإنقاذ النهري والمسطحات. اقرأ أيضا | الوسواس القهري دفعها إلى النيل.. ننشر تصريح دفن طالبة الصيدلة شهد أحمد وأسفرت إجراءات النشر عن وجود بلاغ تغيب منذ ٤٨ ساعة بمديرية أمن الإسماعيلية لفتاة تشتبه مواصفاتها مع المعثور عليها بنهر النيل، وتواصلت الجهات الأمنية مع أسرة الفتاة المبلغ بغيابها، والتي حضرت وتعرفت على الجثة مؤكدة أنها لابنتها.وأسفرت مناظرة النيابة عن عدم وجود إصابات ظاهرية، وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لتحديد أسباب الوفاة، كما طلبت تحريات البحث الجنائي حول الواقعة لبيان سبب حضور الفتاة من جامعتها بالسويس إلى محافظة الجيزة.وتبين أن الأجهزة المعنية عثرت على حقيبة ومتعلقات "الهاتف والكارنيهات والأموال" الخاصة بالطالبة أعلى الطريق الدائري بالمنطقة الواقعة على نهر النيل بالوراق، وتم إبلاغ شرطة الإنقاذ النهري والمسطحات.







أمن المنتجع

وبسؤال كل من مصطفى أبو الفضل عبد الحفيظ، مشرف أمن بالمنتجع، وشريف خالد محمد، 27 سنة، فرد أمن بالمنتجع، وعلاء حسن إبراهيم، فرد أمن بالمنتجع، أكدوا أن المتوفى كان يعاني من حالة إعياء شديدة وقيء فجر اليوم السابق نتيجة تناوله كمية زائدة من المكملات الغذائية، فاصطحبوه بسيارة إسعاف داخلية إلى صيدلية الدكتورة مها داخل الكومبوند، وتم عمل الإسعافات الأولية وعاد إلى شقته ولم يظهر مرة أخرى حتى ورد اتصال أقاربه.



وعن يوم الواقعة، تبين أن الراحل خرج في مساء اليوم السابق متجها إلى صالة الجيم المتواجدة بالقرب من منزله، وعقب انتهائه من أداء تمريناته المعتادة توجه للعودة إلى المنزل وشاهده أفراد أمن المدينة. وبسؤال كل من مصطفى أبو الفضل عبد الحفيظ، مشرف أمن بالمنتجع، وشريف خالد محمد، 27 سنة، فرد أمن بالمنتجع، وعلاء حسن إبراهيم، فرد أمن بالمنتجع، أكدوا أن المتوفى كان يعاني من حالة إعياء شديدة وقيء فجر اليوم السابق نتيجة تناوله كمية زائدة من المكملات الغذائية، فاصطحبوه بسيارة إسعاف داخلية إلى صيدلية الدكتورة مها داخل الكومبوند، وتم عمل الإسعافات الأولية وعاد إلى شقته ولم يظهر مرة أخرى حتى ورد اتصال أقاربه. تفاصيل وفاة هيثم

وعن يوم الواقعة، تبين أن الراحل خرج في مساء اليوم السابق متجها إلى صالة الجيم المتواجدة بالقرب من منزله، وعقب انتهائه من أداء تمريناته المعتادة توجه للعودة إلى المنزل وشاهده أفراد أمن المدينة.









عقب مرور ساعات، خرج الراحل مرة أخرى من منزله الى الصيدلية وكانت ملامح التعب والإرهاق تتضح على وجهه، فسأله أفراد الأمن لتقديم المساعدة إلا أنه أخبرهم بأنه يشعر ببعض الإرهاق وسيذهب إلى الصيدلية، وحال دخوله الصيدلية أخبر الصيدلي بشعوره ببعض الإرهاق ومغص في البطن، فأعطاه الصيدلى حقنة مسكن وغادر متجها إلى منزله. اقرأ أيضا | 6 ساعات من التحريات والتحقيقات في وفاة هيثم أحمد زكي عقب مرور ساعات، خرج الراحل مرة أخرى من منزله الى الصيدلية وكانت ملامح التعب والإرهاق تتضح على وجهه، فسأله أفراد الأمن لتقديم المساعدة إلا أنه أخبرهم بأنه يشعر ببعض الإرهاق وسيذهب إلى الصيدلية، وحال دخوله الصيدلية أخبر الصيدلي بشعوره ببعض الإرهاق ومغص في البطن، فأعطاه الصيدلى حقنة مسكن وغادر متجها إلى منزله.



أسباب وفاة هيثم

وأوضحت المصادر أن الراحل كان يمتلك صالة جيم صغيرة بها بعض الأجهزة في بلكونة شقته يتمرن عليها، وتم العثور على كمية كبيرة من المكملات التى تستخدم في التمارين، حيث رجحت التحريات سبب الوفاة لـ تناول جرعات من مكملات التمرينات.



كما شرحت المصادر أنه عقب استئذان النيابة وكسر باب الشقة والانتهاء من نقل الجثة، أمرت النيابة بإغلاق الشقة والتحفظ عليها لحين تسليمها لأحد الأقارب، فقامت أجهزة الأمن بوضع كالون جديد للشقة وتنتظر الأجهزة الأمنية قرار النيابة لتسليم الشقة لمن يطلبها من أقاربه. وأوضحت المصادر أن الراحل كان يمتلك صالة جيم صغيرة بها بعض الأجهزة في بلكونة شقته يتمرن عليها، وتم العثور على كمية كبيرة من المكملات التى تستخدم في التمارين، حيث رجحت التحريات سبب الوفاة لـ تناول جرعات من مكملات التمرينات.كما شرحت المصادر أنه عقب استئذان النيابة وكسر باب الشقة والانتهاء من نقل الجثة، أمرت النيابة بإغلاق الشقة والتحفظ عليها لحين تسليمها لأحد الأقارب، فقامت أجهزة الأمن بوضع كالون جديد للشقة وتنتظر الأجهزة الأمنية قرار النيابة لتسليم الشقة لمن يطلبها من أقاربه.

48 ساعة مرت.. ضمت بين طياتها وفاة فنان وطالبة في عمر الشباب، بين وفاة هيثم، نجل الفنان أحمد زكي، وهو في عمر الخامسة والثلاثين، وانتحار الطالبة شهد أحمد كمال في بدايات عقدها الثالث، ورقة تحمل نفس المقدمة "وزارة الصحة والسكان - مديرية الشئون الصحية - مكتب صحة زينهم" إلا أنها اختلفت في الاسم والعنوان، فحقا تعددت الأسباب والموت واحد.