رفقة طفلة رضيعة .. سلمى أبو ضيف تُشعل إنستجرام بـ إطلالة كاجول

شاركت سلمى أبو ضيف، صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة عصرية وأنيقة برفقة طفل رضيع ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها.



وظهرت سلمى أبو ضيف، بتيشرت جينز عصري وأنيق، ولم تتكلف في اقتناء الإكسسورات واكتفت بساعة يد ونظارة شمس لإكمال إطلالتها.



ومن الناحية الجمالية لم تضع سلمى أبو ضيف الميكب واكتفت بجمالها الطبيعي، وتركت شعرها الأسود منسدلًا بطريقة جذابة.



وعلقت على الصورة قائلة " إنها السعادة وأجمل بنت رأيتها نادية الصغيرة مرحبا بك في العالم، أنا أخيرا خالة".