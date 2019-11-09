لجذب الاستثمار.. خبير اقتصادى يتوقع خفض أسعار الفائدة فى الفترة المقبلة

أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحادات الغرف المصرية والأفريقية والأورومتوسطية التجارية، أن خفض أسعار الفائدة الأخير كان قرارا من البنك المركزي المصري في محاولة منه لتخفيض معدل التضخم، مشيرًا إلى أن هناك تكاملا بين السياسات النقدية والمالية بين الحكومة والبنك المركزي.



- خفض اسعار الفائدة

وتوقع "عز"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، خفض اسعار الفائدة الفترة المقبلة لجذب الاستثمار، لافتا إلى أن الدولة أنجزت في قطاع إنشاء الشركات والحصول على كهرباء بشكل إلكتروني، وتوسع الحكومة الإلكترونية في كافة نواحي الحياة سواء للمواطن أو القطاع الخاص سيوفر جهود كثيرة.



- تراجع معدل التضخم في مصر

وقالت وكالة بلومبرج الأمريكية، اليوم السبت: إن معدل التضخم في مصر تراجع إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من تسع سنوات، وهو ما يبشر بمزيد من الانخفاض في الأسعار، وأن سيكون هناك الجديد في خفض اسعار الفائدة في مصر.



وأشارت الوكالة إلى أن هذا الأمر ليقدم ذخيرة جديدة للبنك المركزي للمضي قدما في خفض أسعار الفائدة مرة أخرى عندما يجتمع الأسبوع المقبل.



وقالت الوكالة إن أسعار المستهلك ارتفعت في المناطق الحضرية من البلاد بنسبة 3.1 ٪ في أكتوبر مقارنة ب 4.8 ٪ في سبتمبر ، وفقا للجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء، وكان المعدل الأدنى منذ سبتمبر 2010 ، وفقا لبيانات جمعتها بلومبرج.



- توابع خفض اسعار الفائدة

وأشارت الوكالة ن وإلى أن الانخفاض يعكس التراجع القوي في أسعار المواد الغذائية والمشروبات، والتي تشكل أكبر عنصر في مؤشر أسعار المستهلك، وأيضا خفض اسعار الفائدة.



ونقلت الوكالة عن مدير الأبحاث في إحدى الشركات القابضة في القاهرة، آلان سانديب، قوله إنه مع أحدث تباطؤ في التضخم، ربما يعطي الفرصة لخفض سعر الفائدة في 14 نوفمبر، ولكن "يبقى أن نرى ما إذا كان البنك المركزي المصري سيخفف أسعار الفائدة بقوة، في رأينا، فإن التأثيرات المرتفعة لعوامل الأساس يجب أن تستمر بضعة أشهر أخرى.



وبحسب الوكالة، فإن التخفيف من معدل التضخم السنوي يضعه في حدود النطاق المستهدف للبنك المركزي البالغ 9٪، زائد أو ناقص 3 نقاط مئوية، بحلول الربع الأخير من عام 2020. وقد قررت الهيئة التنظيمية خفض أسعار الفائدة بمقدار 2.5 نقطة مئوية منذ أغسطس.



واعتبرت بلومبرج أن التباطؤ في معدل التضخم السنوي يعد أحد أكبر إنجازات البنك المركزي منذ أن بدأت مصر في برنامج اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي في عام 2016.

