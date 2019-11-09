رئيس حكام الإسكندرية يطالب بإحالة سكرتير اللجنة للتحقيق .. مستندات

تقدم السيد محمود رئيس اللجنة الفرعية لحكام الإسكندرية السابق بشكوى إلى مديرية الشباب والرياضة فى الإسكندرية ضد رمضان عثمان محمد سكرتير لجنة الحكام.



وتضمنت الشكوى العديد من المستندات التى حصل صدى البلد على نسخة منها خاصة بالعديد من الملاحظات فى الأمور المالية والإدارية التى قام بها سكرتير لجنة الحكام الفرعية فى الإسكندرية.



وطالب السيد محمود رئيس لجنة الحكام الفرعية السابق فى منطقة الإسكندرية بضرورة إحالة الملاحظات التى قام بها سكرتير اللجنة إلى الجهات الرقابية من أجل الإطلاع عليها وإثبات صحتها من عدمه.



يذكر أن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية قام بإقالة اللجنة الفرعية للحكام فى الاسكندرية بعدما وصل إليه من حدوث خلافات فيما بين أعضاء اللجنة حدثت مؤخرا.